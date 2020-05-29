掌握後疫情經濟契機 政府攜手產業為臺灣超前部署

生技中心今(29)日籌辦「疫情引發新思維與契機：如何落實臺灣防疫長期實力-從產業出發」實體加線上論壇，邀請政府與產業高層進行交流研討，替疫後的大健康產業發展，找出契機與方針，讓臺灣生技產業在後疫情時代能夠趁勝出擊。

新冠肺炎疫情讓臺灣躍升成國際焦點，對臺灣的防疫措施與布署更給予高度肯定，隨著疫情擴散全球，各國經濟均受到強烈衝擊，「後疫情時代」所要面對的新經濟模式已成為各界關注的議題。

前副總統陳建仁表示，「審慎以對、迅速應變與超前部署」的台灣模式是這次臺灣能夠面對全球嚴峻新冠肺炎疫情，贏得各國掌聲的重要原因。也因2003年SARS的經驗讓臺灣在防疫的措施與調度，有法令與制度可配套，加上政府與產業齊心合力應用資訊科技軟實力與口罩製造的硬實力，讓疫調與接觸者的追踪與控制，口罩實名制的配發，成功在防疫扮演關鍵角色。

生技中心涂醒哲董事長表示，台灣下一步要作的就是向世界各國展現我們不只衛生醫療一流，我們的生物科技產業也可以讓先進國家信任及依賴。透過台灣的健保擁有最強的健康資訊大數據以及台灣的ICT研發能力，絕對是全世界發展大健康產業最理想的國家。

他的另一個觀察，此次疫情讓各國政府已體認到公衛醫療用品不可缺乏的戰略物資，絕對不能過度依賴單一國家，各國政府深知需本土製造或尋找可信賴國家替其製造的重要性，對臺灣科技防疫能力及智慧製造的信賴感增加時，勢必出現全球轉單效應，臺灣政府與產業須快速掌握此一商機，因此邀集政府單位來談談未來「臺灣生技研發及産業長期實力」的政策思維。

衛福部次長何啟功表示，本次新冠肺炎運用資訊與大數據分析之防疫科技，分別在入境系統設下邊境檢疫、以電子圍籬及疫止神通的追踪作到了社區防疫，也因應疫情設立了健保電子轉診平台及透過健保特約醫療院所對居家隔離及居家檢疫者提供視訊診療的遠距照護。

經濟部次長林全能指出，台灣口罩國家隊成功經驗，整合是加快防疫產品開發的重要關鍵，口罩國家隊結合工具機廠商、原料廠商及口罩製造商超過80家齊力一心，終讓產能逐漸提昇至每日2000萬片，不僅提供國人所需更陸續運抵美、歐及新南向國家，「Taiwan Can Help」為臺灣在外交拉出亮點。

中研院院長廖俊智表示，針對疫情爆發初期，中研院就快速組成「COVID-19任務工作小組」，2月聯合國內學研單位，組成擁有13個子平台的抗疫平台，從篩檢、藥物、疫苗等不同面向著手研發，採分進合擊方式，持續推出具體成果，中研院的辨識新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）蛋白質的單株抗體群已招商技轉中；國衛院與中研院合成「瑞德西韋」、生技中心合成「法匹拉韋」都有階段性成果。

而疫苗是各國防疫的重要解方，中研院候選疫苗進入動物實驗；國衛院胜肽疫苗及DNA疫苗已有初步結果，並可望於年底前進入臨床試驗。台灣成功的防疫經驗吸引各國主動尋求合作，美國宣布將與臺灣進行6大合作抗疫措施；歐盟各國亦相繼提出合作邀請，中研院作為國家級的研究單位亦會配合政府持續強化科技防疫量能，以作為產業發展的前導。