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華新展望保守 今年減少70億元資本支出

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
華新麗華董座焦佑倫 本報系資料庫
華新麗華董座焦佑倫 本報系資料庫

華新麗華（1605）今（29）日召開股東常會，會中通過去年度盈餘分配案，每股發放0.5元現金股利，並順利完成董監事改選。華新麗華董事長焦佑倫表示，因為新冠肺炎疫情，外在環境不確性因素增加，全年展望審慎保守，但料衝擊不大，營收、獲利力拼維持去年水準。不過，約70到80億元的資本支出將延後一年實施，重心擺在內部治理，期待明年進入新的里程碑。

焦佑倫表示，公司去年進行一連串的產業結構調整，包括出售南京有色金屬，與印尼青山集團合作在印尼設置鎳生鐵廠等。不過，近期疫情受控，各國經濟活動正逐漸恢復，但展望下半年，市場需求能否回升，是否會出現第二波疫情，還要再觀察，今年營運傾向「持盈保泰」。

為保留現金因應市場不確定性，面對小股東抱怨股利縮水，焦佑倫坦言，今年股利發放確實不是很理想，但考慮再三，還是要根據經濟情勢和資金需求來做調整。此外，今年計畫也減少部分資本支出，約70到80億元左右，山東煙台廠也包括在內，因疫情及資本支出政策調整，擴產進度會稍微受到影響。但，印尼鎳生鐵廠建廠進度不變。

展望今年，焦佑倫稱將審慎保守。各事業群中，電線電纜整體獲利穩定，太陽能、離岸風電、港口等產業電纜銷售逐漸增加；不鏽鋼事業則持續朝高質化服務發展，並透過與青山合作，掌握料源。

值得留意是，商貿地產方面，南京「璟園」三期3月已全部售罊，將於第二季起認列營收，將推升全年營收、獲利成長；法人推估可認列約13億人民幣。不過，南京華新城AB地塊一號樓已復工，預計2021年底可完工，但因疫情未緩解，其中一棟原本規劃座旅館，現在喊停，改以商辦為主。

疫情 華新麗華 營收
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