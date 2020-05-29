台塑化董座陳寶郎看今年石化景氣：非常不樂觀

「台塑四寶」今天由台塑化（6505）打頭陣，第一家舉行股東會，董事長陳寶郎表示對於今年石化業景氣非常不樂觀。

他表示，雖然美中貿易戰第一階段協議已於今年元月15日完成簽署，但雙方持續交鋒，問題並沒有解決；如今又碰到新冠肺炎，大家都不出門去消費，飛機也不飛，對於原油的需求大幅減少。4月底西德州原油（WTI）的5月期貨價格跌到最低每桶「負37」美元，出現「負油價」，自己從事這個行業這麼多年以來，從來沒有遇過這個事，可見得新冠肺炎疫情的影響有多嚴重。

今天台塑化股東會，台塑集團總裁王文淵並未現身，陳寶郎說明，同樣是因為疫情關係。現在是防疫期間，台塑集團嚴格遵照疫情指揮中心要求，做了一些限制，一些董事、包括總裁沒有出席，希望大家做好防疫措施。

受到美中貿易戰衝擊，加上大陸、美國新擴建石化廠陸續完工，造成市場供需失調，石化品價格往下掉。多重打擊下，台塑化去年營收6,460億元，比前年衰退15.8%；稅後純益367.48億元，年減38.7%，換算每股稅後純益3.86元，創下近五年最差成績，整體表現不盡理想。台塑化今天股東會通過每股配發現金股息2.9元。

陳寶郎認為，雖然產業大環境不樂觀，但還是有好消息，台塑化在油品銷售策略上，仍以拓展內銷市場為優先，今年4月，台塑化與統一精工速邁樂加油站合作，取得速邁樂全台81個加油站據點加盟，使得台塑化全台的加油站據點推進到600個，提高市場占有率從原本約兩成升至23%，有助油品銷量增加。

海外轉投資事業方面，美國路州投資案已於今年元月正式取得環評許可，準備開始動工，招標作業持續進行中，目標2023-2024年陸續投產，未來公司可以更低廉的成本及地緣優勢，深耕當地市場，進一步提升競爭力。