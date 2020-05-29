六都最高總價店面出爐 都具兩大特色

房仲統計六都近一年最高總價店面，高雄後驛高醫商圈一間占地千坪店面，以19億元交易，六都最高，其次為台北市長安西路一間餐廳，總價11.58億，第三為台中市公益路商圈一家養生會館，去年7月以近9億轉手。

台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，觀察六都最高總價店面，不一定都位於熱門商圈，但大多同時具有都更、租金成長性等特色，這也是現階段店面投資人選擇店面時兩大考量。

鑒於店面可創造長期而穩健的投資財富，台灣房屋特別成立財富店面交易中心，針對不同店面特色區分為「熱門商圈型」、「社區生活型」，「趨勢增值型」，「商圈建地型」，「自住透店型」五大類別，提升民眾購置物件投資精準性。

根據台灣房屋統計實價資料，去年迄今，台北市以長安西路一間716坪透天店面，以總價約11.5億交易，總價最高，陳炳辰表示，該店目前為餐飲店面，為透天厝，且區塊多具備老屋都更價值，買方顯然看準未來都更趨勢增值價值。

新北市最貴店面位於新店中興路，總面積約359坪，以總價2.74億元交易，每坪約82萬元，目前為銀行。

陳炳辰表示，當地近新店智慧產業園區，店面租金一坪2000元左右，換算該店面投報率近3%，買方應是看好未來當地未來發展，有助租金上揚，因此超前部署，以高價購置潛力地段。

桃園最高價店面位於藝文特區「昭揚乾坤」社區一樓，為三角窗店面，本來由保時捷承租，屋主去年以3.8億元轉手，獲利達一千萬， 新接手屋主轉租給一家銀行。

台灣房屋智庫經理江怡慧分析，該間店面位於藝文展演中心第一排，為豪宅建案店面，周邊多是精品名店、高級車品牌與大型金融業者等進駐，這類商圈租金具上漲潛力，吸引買方出手置產收藏。

台中最貴店面在公益路商圈，也是透天，去年7月以近9億交易，目前經營養生會館。陳炳辰表示，公益路一帶為熱門商圈，鄰近多有豪宅，目前行情都在單價40-50萬，推測買家除了收租外，也著眼於未來都更，因此以天價交易。

台南最貴店面位在北區忠義路三段，為自建物件，目前一樓開設量販店，採多元的運用。