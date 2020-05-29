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三陽董事長吳清源領軍 機車市占率由22％衝上27.4％

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽董事長吳清源領軍重返往日榮耀，今年機車市占率由去年平均22%衝上27.4%。黃淑惠攝
三陽董事長吳清源領軍重返往日榮耀，今年機車市占率由去年平均22%衝上27.4%。黃淑惠攝

三陽（SYM）董事長吳清源全力推動本業，要讓三陽重返往日知名品牌廠的榮耀，國內機車市場銷售大翻身，推出兩款熱門車款DRG BT及JET SR銷售傳佳音，國內銷售的市占率由去年平均約22%衝上27.4%，全台銷售量僅次於光陽，座穩國內銷售第二大的后座，今年內銷台數由去年18萬台也將攀升到22萬台。

新經營團隊接手三陽後，機車成為三陽最快速搶回市場地位的產業，強化新車研發效應也開始反應在市場銷售上，搶攻高單價車市場，國內的8萬元以上的車款銷售比重已經占到25%，今年有機會達30%，隨著高價車款的銷售傳捷報，也代表三陽機車的實力被消費者認同。今年全面搶攻兩岸機車內銷商機，新車款上市助威，今年中國大陸內需市場成長率上看五成。

吳清源說，今年三陽機車銷售主軸放在「雙質、雙量」，布局過去銷售量比較少的市場，同部打開市場高品質的名號，進一步擴大銷售量；累計前4個月，三陽車的新車銷售台數為6.93萬台，市占率為27.4%，三陽機車加速推動新車的速度，全面吸引消費目光，今年銷售持續回升。

三陽車今年開春的第一季獲利就很出色，今年本業的銷售可期，以「龍」為設計靈感的高階車款DRG BT推出後銷量一路長紅，而且這款車不只在台灣賣的好，也成為今年打開中國、香港、澳門等內銷市場人氣車款，推動今年中國內銷市場銷售量年增率達五成，已有日本代理商希望能將DRG BT外銷至日本市場。

三陽今年第1季稅後淨利達6.19億元，EPS 0.76元，本業的營運表現很出色，雖然今年外銷市場受到疫情衝擊，然而台灣、中國的內銷市場表現比原預期好，間接降低外銷市場減少壓力；由於疫情影響，市場還是看好歐洲地區的消費者會增加採買機車代步，機車外銷市場有望逐漸復甦，今年本業的營收、獲利可期。

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