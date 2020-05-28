震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

新冠肺炎疫情衝擊全球製鞋業，鞋業訂單受歐美抽單影響，越南台廠甚至發生連日的「求工暴動」。據了解，位於平陽省的台商志雄鞋廠連日遭到員工在工廠外聚集抗議，在地台商坦言，現在最怕求工氛圍被鼓吹，不理性的行為蔓延是當前最擔心的問題。

位於越南的台商志雄鞋廠，隸屬於志強國際目前在柬埔寨、越南都有據點，主要生產NIKE、adidas等品牌產品，目前位於越南平陽省、西寧省的兩大廠，員工人數街上萬人左右，是當地知名的台資鞋廠。不過此事件未獲該集團證實。

不過受到新冠肺炎疫情衝擊，NIKE、adidas抽單的影響，越南普遍鞋業都面臨「零訂單」的困境，志雄也不例外，由於工廠沒有訂單可以生產，因此員工留職停薪，雖然公司仍有按照越南勞動法規定給予部分薪資，但越籍勞工不滿無法上工，於是集結上千人在工廠前「求工」，而大規模聚集也引發暴動危機，甚至有衝向志雄行政大樓的狀況。

鞋業供應鏈台商坦言，在越的台資鞋廠大部分6至8月幾乎全面停工，對於鞋業的下游廠商而言面臨艱難的困境，且從訂單狀況來看，上半年訂單已幾乎全面抽單，第3季目前的能見度也很低，最快希望第3季末到第4季能復甦，但相對在這段期間，勢必可能有部分體質較弱的中小型台商被淘汰。

台商表示，目前沒有訂單的狀況下，台資企業也按照越南勞動法令規定，付給員工部分薪資，或與員工進行協商，但實際上財務狀況也相對吃緊，盼台灣政府是否能伸出援手，讓海外的台商能夠挺過這波危機。

至於平陽省的「求工暴動」已發生多日，截至28日員工仍集結在工廠前示威，平陽省台商說，當然希望這波示威雙方都能理性協商、盡快落幕，否則怕這種氛圍會有鼓吹的連帶效應，不理性的行為暴動行為是最不樂見的狀況，當然此時也希望台灣政府出手援助。