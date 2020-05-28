聽新聞
test
0:00 / 0:00
改善財務 大魯閣擬以1億售賽道樂園予新光三越
大魯閣（1432）28日代子公司大魯閣賽道樂園國際公告，通過擬以1億元將主要營運資產，出售給新光三越持股67%、經營高雄草衙道購物中心的大魯閣開發，預計在得到日方授權與股東會同意通過後進行交易，有機會大幅改善財務數字。
高雄草衙道於2016年開幕，購物中心加上鈴鹿賽道賽車主題遊樂園為吸睛賣點，2017年大魯閣將子公司大魯閣開發67%股權，出售給新光三越百貨後，仍持續營運鈴鹿賽道樂園，該樂園則是由大魯閣持股71.44%子公司大魯閣賽道樂園國際擁有及營運。
但自2016年開幕以來，鈴鹿賽道樂園營運始終未能出現獲利，年虧損6,000至7,000萬元；為持續進行組織及財務架構調整，透過此次交易擬將主要營運資產出讓給大魯閣開發股份有限公司，將可發揮行銷和管理總體粽效。
由於鈴鹿賽道樂園是由日本鈴鹿賽道所授權經營，須取得日方授權後方可進行正式交易。
大魯閣過去一年為了強化公司體質，提高實質競爭力，積極整理整頓旗下事業體，聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，並繼續朝著「輕資產重經營」的方向調整，並透過財務架構的調整，集中內部資源，聚焦於核心事業，力拚今年轉盈。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言