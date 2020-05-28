改善財務 大魯閣擬以1億售賽道樂園予新光三越

大魯閣（1432）28日代子公司大魯閣賽道樂園國際公告，通過擬以1億元將主要營運資產，出售給新光三越持股67%、經營高雄草衙道購物中心的大魯閣開發，預計在得到日方授權與股東會同意通過後進行交易，有機會大幅改善財務數字。

高雄草衙道於2016年開幕，購物中心加上鈴鹿賽道賽車主題遊樂園為吸睛賣點，2017年大魯閣將子公司大魯閣開發67%股權，出售給新光三越百貨後，仍持續營運鈴鹿賽道樂園，該樂園則是由大魯閣持股71.44%子公司大魯閣賽道樂園國際擁有及營運。

但自2016年開幕以來，鈴鹿賽道樂園營運始終未能出現獲利，年虧損6,000至7,000萬元；為持續進行組織及財務架構調整，透過此次交易擬將主要營運資產出讓給大魯閣開發股份有限公司，將可發揮行銷和管理總體粽效。

由於鈴鹿賽道樂園是由日本鈴鹿賽道所授權經營，須取得日方授權後方可進行正式交易。