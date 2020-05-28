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改善財務 大魯閣擬以1億售賽道樂園予新光三越

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
迷你鈴鹿賽道。圖／鈴鹿賽道樂園提供
迷你鈴鹿賽道。圖／鈴鹿賽道樂園提供

大魯閣（1432）28日代子公司大魯閣賽道樂園國際公告，通過擬以1億元將主要營運資產，出售給新光三越持股67%、經營高雄草衙道購物中心的大魯閣開發，預計在得到日方授權與股東會同意通過後進行交易，有機會大幅改善財務數字。

高雄草衙道於2016年開幕，購物中心加上鈴鹿賽道賽車主題遊樂園為吸睛賣點，2017年大魯閣將子公司大魯閣開發67%股權，出售給新光三越百貨後，仍持續營運鈴鹿賽道樂園，該樂園則是由大魯閣持股71.44%子公司大魯閣賽道樂園國際擁有及營運。

但自2016年開幕以來，鈴鹿賽道樂園營運始終未能出現獲利，年虧損6,000至7,000萬元；為持續進行組織及財務架構調整，透過此次交易擬將主要營運資產出讓給大魯閣開發股份有限公司，將可發揮行銷和管理總體粽效。

由於鈴鹿賽道樂園是由日本鈴鹿賽道所授權經營，須取得日方授權後方可進行正式交易。

大魯閣過去一年為了強化公司體質，提高實質競爭力，積極整理整頓旗下事業體，聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，並繼續朝著「輕資產重經營」的方向調整，並透過財務架構的調整，集中內部資源，聚焦於核心事業，力拚今年轉盈。

鈴鹿賽道樂園今年5月、6月，針對戶籍地在高雄、屏東、台南或身分證開頭D、E、R、S、T的朋友推出史無前例優惠，每周六日17:00前購票(不含勞動節與端午節連假），就能以399元暢遊樂園一整天。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園今年5月、6月，針對戶籍地在高雄、屏東、台南或身分證開頭D、E、R、S、T的朋友推出史無前例優惠，每周六日17:00前購票(不含勞動節與端午節連假），就能以399元暢遊樂園一整天。圖／鈴鹿賽道樂園提供

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