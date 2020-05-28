王令麟：東森房屋將全面進行嚴選汰換 共創三贏

東森於東森房屋董事會中共同決議，將針對原有加盟店進行「東森嚴選」品質考核，從現有加盟店之經營、商譽與信用評等多面向進行評估檢討，裁撤表現欠佳之加盟店、收回品牌，針對表現績優的加盟店。

東森集團總裁王令麟在去年東森集團重拾東森房屋經營權以來，全力投入改革，他表示，東森房屋不以加盟展店為經營目標，而是將運用導客資源，進行線上線下整合、擴大各項業務推廣。

王令麟將對旗下事業體東森房屋之加盟店將採取「東森嚴選」品質辦理，針對績優地區深耕經營，以及對品牌有貢獻的單位，東森將善用集團資源，將會員導客給各個加盟店，共創三贏：一贏強化東森的品牌、二贏提升加盟店的財源、三贏更是消費者權益的保障。

王令麟認為，必須打破過去品牌競爭、善用集團資源相互導客，透過實際行動幫助加盟店東賺大錢、拓展客源。