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台北市危老創佳績 下一步擬補貼老屋成立管委會

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市今天公佈「危老」成績，核准件數總計174件，居全國之冠，並表揚優異的危老推動師。圖／台北市都發局提供
台北市今天公佈「危老」成績，核准件數總計174件，居全國之冠，並表揚優異的危老推動師。圖／台北市都發局提供

政府力促老屋改建，台北市今天公佈「危老」成績，核准件數總計174件，居全國之冠，又為鼓勵老公寓成立管委會，針對民國92年以前、7層樓以上建物，只要報備成立管委會，北市府擬提供公設修繕補貼，初估4000餘棟受惠，最快明年上路。

中央推動危老條例，擁有不限基地大小、簡化審議的優點，加上高額容積獎勵，替老屋增加重生契機，台北市今天表揚優異的危老推動師，並公佈「危老」成績，申請件數507件、核准174件，居六都榜首。

若以行政區劃分，前三名為中山區25件、北投區25件、中正區13件，最少是南港區4件，台北市建管處評估，主因南港為新興開發地區、老屋比重低。

台北市都發局長黃景茂表示，過去培訓的危老推動師，已經超過1萬2000人，過去3年深入社區，了解各種疑難雜症，且發現許多老舊公寓，至今仍未成立管委會，將透過危老推動師協助輔導。

據統計，民國92年以前、7層樓以上的公寓大廈，台北市共計7772棟，其中，仍有4253棟未成立管委會，研擬加碼提供補助，增加成立管委會誘因。

台北市建管處長張明森指出，新大樓領取使照時，須繳一筆公共管理基金，未來提供管委會使用，所以幾乎都有成立管委會，反倒民國92年以前的建物，沒有公共管理基金制度，比較被動成立管委會。

張明森指出，北市府提供增設電梯、外牆修繕等補助，應以管委會名義申請，對於所有權人較方便，至於5樓以下的老屋，通常公設比例低，僅有樓梯清潔、清理水塔需求，就不再積極鼓勵成立管委會的範圍。

張明森表示，針對民國92年以前、7層樓以上建物，為鼓勵成立管委會，北市府研擬加碼補助，作為修繕既有公設費用，例如消防、逃生避難等，補助上限為修繕總費用1/2、不超過10萬元，最快明年實施。

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