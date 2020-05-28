Nespresso 推三款產地復興之旅年度限量款咖啡

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso今年在台灣推出三款「產地復興之旅」系列年度限量款咖啡， 重現辛巴威、哥倫比亞卡克塔、烏干達咖啡昔日風華。

計畫中Nespresso更攜手《國家地理》，邀請國際知名攝影師Rena Effendi拍攝「卓越咖啡系列特輯」，深入咖啡產區，以影像記錄下咖啡農和當地社區振興復甦的故事，喝咖啡已不只是味蕾享受，更是探索咖啡豆的起點。

Nespresso邀請消費者一起加入「產地復興之旅」計畫，透過品嚐一杯永續咖啡開始，有意識地消費，幫助復甦優質咖啡，並為咖啡農的生活帶來改變。

Nespresso 執行長Guillaume Le Cunff表示，咖啡是社區的生命之源，在許多地區，咖啡種植受到氣候變遷、國內政治衝突，以及經濟環境變動等威脅；但透過產地復興之旅計畫，Nespresso為這些受衝擊的咖啡產區提供援助，更恢復社區的活力與元氣。

早至2011年，Nespresso就在南蘇丹長期投資，而去年正式推出「產地復興計畫」，與當地非營利組織和農民長期合作，Nespresso協助技術和物流，提供農民財務資源和專業咖啡知識，希望透過每年協同生產季節性咖啡，除了讓消費者可以品嚐到這些產地咖啡的獨特風味，農民也能獲得額外的收入，進而改善生活品質，一起創造共享價值。

此次Nespresso推出三款年度限量供應「產地復興之旅」咖啡，包含：辛巴威(TAMUKA mu ZIMBABWE)、哥倫比亞卡克塔(ESPERANZA de Colombia)，以及烏干達(AMAHA awe UGANDA)，三款皆採用分離烘焙處理法。

辛巴威的帶有酸度鮮明且帶有紅莓、黑加侖、蔓越莓、葡萄等層次豐富的果香；哥倫比亞卡克塔則帶有細膩黃色水果酸香氣，口感豐富平衡且帶有些許穀物香調；烏干達的口感濃郁且風味純淨，帶有狂野香調特性，亦保有珍稀難尋的檀木香氣與肆意花香。

Nespresso於2019年正式展開為期5年以上的「產地復興之旅」計畫，預計投入超過1,000萬法郎，幫助振興特定區域的高品質咖啡，改善品質並增加產量，再現昔日風華。