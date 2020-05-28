foodpanda虛擬超市 今年計畫在台灣成立30間

foodpanda母集團、德商Delivery Hero指出，快「快商務」已成 Delivery Hero 未來在全球持續拓展的重點業務，是集團最快速成長的業務之一，將挹注大量資源與資金發展相關業務， Delivery Hero 已在全球許多城市的市中心建立超過 100 間虛擬超市，以地緣優勢讓外送夥伴得以使用機車更有效外送小量的商品到消費者手上。

「快商務」相關應用在2020年第1季有10倍的季度成長，生鮮雜貨的訂單量更已占全球總訂單量的 5 成。台灣作為重要發展市場，成為在亞太區繼新加坡之後，第二個開啟虛擬超市的地區。 foodpanda 今年2月正式上線的虛擬超市「熊貓嚴選」，藉由大數據選物提供日常生活用品，且平均在20分鐘內就能到貨，在短短3個月就已在北台灣開設 10 間虛擬超市。

熊貓嚴選將於 2020 年底於全台主要城市共拓 30 個據點，未來也會共享數據並複製成功商業模式，協助其他合作夥伴拓展市場以及滿足瞬息萬變的市場需求。 foodpanda 也將繼續秉持外送幸福的初衷，持續為消費者打造優質的服務體驗。

熊貓嚴選在台灣藉由共享外送資源、百萬用戶基礎及大數據分析精準行銷三大特點攜手合作夥伴共拓商機，讓虛擬超市效益最大化發揮，讓「快」商務更加精準而到位。熊貓嚴選成立後成績亮眼，透過大數據應用不斷優化嚴選商品清單至今，疫情期間更推升了一波訂單高峰，短短 3 個月內增加了 300 個品牌、 1300 種商品。