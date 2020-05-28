疫情影響 foodpanda第1季訂單倍增

全台最大即時外送平台 foodpanda 母公司德商 Delivery Hero 公布 2020 年第1季財報，全球的季度訂單量年增近一倍至 2.39 億份，也是連續第12個季度成長。在新冠肺炎疫情影響下， Delivery Hero 觀察到兩大消費者行為變化：單人家戶數高度成長、快速送達成為民眾基本需求，「快商務」（ Quick-commerce ）成為繼電子商務之後崛起的最新全球趨勢。

Delivery Hero 也指出，2020 台灣仍為重要發展據點，也是亞太區繼新加坡之後，第二個開啟實踐「快商務」虛擬超市服務的市場。

foodpanda 台湍董事總經理方俊強表示，觀察到消費者使用外送服務時除了多元選擇之外，更將重視「快速」送達的服務。 foodpanda 自建虛擬超市熊貓嚴選，即為快速商務服務的展現，藉由大數據選物提供日常生活用品，且平均在 20 分鐘內就能到貨。

疫情影響民眾減少出門意願， Delivery Hero 「快商務」外送服務創下佳績。 Delivery Hero 全球在第1季增加了 2,300 萬份訂單，曾在一天之內完成超過300 萬份訂單，平台交易總額（ GMV ）同比成長近六成，達到 24 億歐元；營收年增 92％，達到 5.15 億歐元。 Delivery Hero 持續強勁的表現是來自於新餐廳的加入以及生鮮雜貨外送服務的迅速擴展，兩者皆有效降低疫情產生的可能負面影響。

目前Delivery Hero 在亞洲的據點包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、巴基斯坦、孟加拉， 2020 年第1季度亞太區的訂單量年增逾 2.6 倍，達到 1.1 億份訂單，營收增長 198％ 至 2.01 億歐元。

根據 Delivery Hero 對全球使用者的觀察，越來越多家戶只有一個人，且消費者越來越需要在最短、最快速的時間內滿足日常用品的外送所需，催生「快商務」（ Q-Commerce ）的興起，講求短時間、小份量配送生鮮雜貨到消費者手上，藉由數據分析鎖定目標客群精準選物。