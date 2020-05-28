公賣局鐵牌拚文創 破千家台灣味「柑仔店」重新掛牌

還記得這個圓圓的鐵牌子嗎？早年台灣各村落裡掛著「菸酒牌」的柑仔店（雜貨店），扮演著當地物資與鄰里間的交流中心，菸酒公司今天宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。

菸酒公司表示，「菸酒牌」源於臺灣的專賣制度，從日治時期(1897年)開始，一直延續至臺灣光復後，並在民國36年成立臺灣省菸酒公賣局。當時政府將菸、酒零售商合併，菸酒零售業者買賣必須向公賣局申請許可證及零售標製(菸酒牌)，才可以賣菸酒。

因此，在菸酒公賣時期，掛有公賣局核准的圓「鐵牌」雜貨店，就是政府許可販售菸酒的有牌零售商，直至民國86年全國菸酒零售商高達69726家。

掛有菸酒牌的雜貨店服務著街坊鄰里的生活大小事，使這圓圓的鐵牌在街頭巷尾的能見度相當高，可說是臺灣巷弄文化中的經典代表，是台灣人的共同回憶。

隨著民國91年臺灣正式成為WTO會員，廢止實施50年的菸酒專賣制度，菸酒販賣自由化，菸酒牌也走入歷史，成為古早味的標誌及收藏品。

菸酒公司表示，現行全台上萬家傳統商店，多數是過去有掛菸酒牌的柑仔店，且是菸酒公司通路上的長期夥伴，隨著生活型態的轉換、新興通路的崛起，傳統商店受到新商業模式的挑戰而逐漸式微。

菸酒公司為了振興、活化通路經營，同時傳承鐵牌子的文化印記，啟動重掛菸酒牌的計畫，復刻全新菸酒牌形象並與通路老朋友攜手結盟。首波精選傳統商店、地區型超市等忠誠客戶合作及掛牌，從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」，獲認證的菸酒牌特約店已突破千家。

菸酒公司表示，希望藉由菸酒牌形象重整，針對客戶分級管理並聚焦行銷資源經營，強化更緊密的合作關係，並輔助通路夥伴在市場競爭中仍成長茁壯，共同取得雙贏。

菸酒牌特約店將布建較完整的菸酒公司菸酒及非菸酒類商品、隱藏版好物，特約店也享有新品或特殊商品的優先販售權，並辦理專屬品評體驗、促銷或品牌行銷活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康