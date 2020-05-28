聽新聞
test
0:00 / 0:00

公賣局鐵牌拚文創 破千家台灣味「柑仔店」重新掛牌

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
菸酒公司宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。圖／菸酒公司提供
菸酒公司宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。圖／菸酒公司提供

還記得這個圓圓的鐵牌子嗎？早年台灣各村落裡掛著「菸酒牌」的柑仔店（雜貨店），扮演著當地物資與鄰里間的交流中心，菸酒公司今天宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。

菸酒公司表示，「菸酒牌」源於臺灣的專賣制度，從日治時期(1897年)開始，一直延續至臺灣光復後，並在民國36年成立臺灣省菸酒公賣局。當時政府將菸、酒零售商合併，菸酒零售業者買賣必須向公賣局申請許可證及零售標製(菸酒牌)，才可以賣菸酒。

因此，在菸酒公賣時期，掛有公賣局核准的圓「鐵牌」雜貨店，就是政府許可販售菸酒的有牌零售商，直至民國86年全國菸酒零售商高達69726家。

掛有菸酒牌的雜貨店服務著街坊鄰里的生活大小事，使這圓圓的鐵牌在街頭巷尾的能見度相當高，可說是臺灣巷弄文化中的經典代表，是台灣人的共同回憶。

隨著民國91年臺灣正式成為WTO會員，廢止實施50年的菸酒專賣制度，菸酒販賣自由化，菸酒牌也走入歷史，成為古早味的標誌及收藏品。

菸酒公司表示，現行全台上萬家傳統商店，多數是過去有掛菸酒牌的柑仔店，且是菸酒公司通路上的長期夥伴，隨著生活型態的轉換、新興通路的崛起，傳統商店受到新商業模式的挑戰而逐漸式微。

菸酒公司為了振興、活化通路經營，同時傳承鐵牌子的文化印記，啟動重掛菸酒牌的計畫，復刻全新菸酒牌形象並與通路老朋友攜手結盟。首波精選傳統商店、地區型超市等忠誠客戶合作及掛牌，從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」，獲認證的菸酒牌特約店已突破千家。

菸酒公司表示，希望藉由菸酒牌形象重整，針對客戶分級管理並聚焦行銷資源經營，強化更緊密的合作關係，並輔助通路夥伴在市場競爭中仍成長茁壯，共同取得雙贏。

菸酒牌特約店將布建較完整的菸酒公司菸酒及非菸酒類商品、隱藏版好物，特約店也享有新品或特殊商品的優先販售權，並辦理專屬品評體驗、促銷或品牌行銷活動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

菸酒專賣時期的「菸酒牌」。圖／菸酒公司提供
菸酒專賣時期的「菸酒牌」。圖／菸酒公司提供
菸酒公司宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。圖／菸酒公司提供
菸酒公司宣布，今年夏天將啟動重掛菸酒牌的計畫，精選傳統商店、地區型超市等合作，掛上全新復刻版「菸酒牌」， 目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家；從過去的菸酒專賣，現在轉化為「專賣台灣味」。圖／菸酒公司提供

零售業 日治時期
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

桃園社宅首家庇護工場6月營運 鄭文燦訪視陪身障者加工

品牌行銷不當 可能失去商標權？

鍾瑶憶吳朋奉：得獎是習慣 最愛聊法國女友

海外遊子最想念的台灣味是「這一味」 網：吃到真的會流淚

相關新聞

震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

新冠肺炎疫情衝擊全球製鞋業，鞋業訂單受歐美抽單影響，越南台廠甚至發生連日的「求工暴動」。據了解，位於平陽省的台商志雄鞋廠...

台電嘉興街都更98%同意的背後 是「拚命三娘」精神

台電嘉興街都更案將於6月底招商，由於私有產權複雜、整合不易，這件延宕多年的都更案至今終於看到曙光。國家住都中心同仁表示，...

台北市危老創佳績 下一步擬補貼老屋成立管委會

政府力促老屋改建，台北市今天公佈「危老」成績，核准件數總計174件，居全國之冠，又為鼓勵老公寓成立管委會，針對民國92年...

公賣局鐵牌拚文創 破千家台灣味「柑仔店」重新掛牌

還記得這個圓圓的鐵牌子嗎？早年台灣各村落裡掛著「菸酒牌」的柑仔店（雜貨店），扮演著當地物資與鄰里間的交流中心，菸酒公司今...

熔噴不織布漲10倍 業者：短期看不到2元口罩

口罩業者表示，原物料成本攀升，熔噴不織布上漲10倍，會在6月1日前公布售價，短期看不到單片新台幣2、3元的口罩。另外，因...

第三航廈土建工程說明 吸引歐日韓及東南亞廠商關注

為了讓已經流標三次的桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程順利招標，桃機公司今天在第二航廈舉辦第四次廠商說明會，吸引國內...

南港新地標有譜！綠廊空橋審議通過 拼2022年底完工

台北市政府挑選南港車站、北部流行音樂中心的街廓，構思全長約800公尺「南港綠廊」示範點，台北市都審會今天修正通過，台北市...

連張忠謀都青睞 西華富邦狂銷300億的五大魅力

大直水岸豪宅「西華富邦」近日揭露再添成交喜訊，為台積電創辦人張忠謀家族，以總價2億元加碼購置，而「西華富邦」2015年以...

國聯老夥伴 聯手打造餐旅新視野 兩個大男孩戒不掉的飯店癮

從最早的主雇關係到成為創業夥伴，國聯飯店小開康程華與餐飲界達人王劭仁共同打造的慕舍酒店，一開幕就「中大獎！」遇到武漢肺炎疫情，他們會如何扭轉頹勢？

外送需求熱 foodpanda母公司首季營收年增92%

疫情帶動外送服務需求增加，foodpanda母公司表示，全球首季訂單較去年倍增，營收達5.15億歐元（約新台幣170億元...

不只捐口罩 口罩國家隊機器及原料生產技術將整廠輸出

外交部國際合作及經濟事務司今天表示，我國口罩國家隊部分成員數個月前就開始構想「微型口罩一貫廠」的企劃，並和原料及設備業者...

小英6大戰略產業 可望走出新格局

新冠肺炎疫情肆虐全球，但在產官學三方通力合作之下，台灣成功的防疫措施在國際知名度大幅提升，凸顯小英總統所率領的執政團隊之卓越表現。為了讓台灣在全球扮演關鍵力量，並發揮半導體與資通訊等產業資源與強項，蔡總統將在新任期打造六大核心戰略產業，相關廠商在政策扶植之下，可望走出新格局，或許也是投資布局之新亮點。

熱門新聞

震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

台商出脫大陸資產…進行式

振興券…自家人也罵 蔡英文定調「發放要簡單」

王文淵看石化景氣 有三憂

陸半導體去美化 OPPO挖角聯發科

名家觀點／勞保年改 要兼顧世代正義

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。