WeMo Scooter攜手台灣大 打造移動式空品預測平台

本土新創、智慧車聯網服務 WeMo Scooter 今日宣布與台灣大哥大跨界合作，將在高雄280台電動機車上安裝高精準「PM2.5感測器」，5月開始陸續導入，透過綠騎族高度移動，深入穿梭大街小巷，24小時即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，台灣大再利用AI預測空氣品質變化，將能為高雄建構出更精確完整的空氣地圖與趨勢預報。

WeMo Scooter 致力於智慧交通創新發展，每台車配備各種感測器，可回傳各項數據，應用在未來交通改革上。此次與台灣大哥大合作「PM2.5感測器」專案，藉由共享機車每日穿梭港都市區，新型態蒐集空氣大數據，以車聯網創新運用，搭配台哥大已佈建就緒的85處固定監測點，可24小時即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，進一步分析運用。不同於傳統感測器僅受限於定點蒐集，藉由共享機車深入大街小巷的特性，蒐集更全面的空氣品質，一起打造一座移動式「集氣」系統。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈指出，南台灣高雄會員成長快速，電動機車不但有效減少交通移動所產生的PM2.5，成為改善空氣品質的重要幫手，更鎖定高雄市280台車率先安裝PM2.5空品數據蒐集器，24小時即時掌握都市中的空氣變化，讓環保交通每一哩路結合車聯網科技資訊，並進一步洞察分析即時道路空污資訊，讓綠騎族每一次交通移動都是推動智慧城市落實的重要關鍵。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，深耕智慧應用有成的台灣大哥大，除了具資訊傳輸優勢外，還能洞察分析數據，針對民眾最關注的空汙議題，研發出空品預測平台，4月已在台中佈署逾200個空品感測器，現在再前進高雄。