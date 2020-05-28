安特羅腸病毒71型疫苗 最快2021年Q3開賣

國光生技子公司安特羅生技(6564)宣布，由本土自主研發成功的腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)已於今（28）日向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）提出「新藥查驗登記」申請。國光表示，根據審查時間，預估將在2021年第2~3季可望取證，並銷售國內市場。

安特羅生技總經理張哲瑋指出，由於國內沒有腸病毒疫苗，截至目前為止，全球僅有三家中國疫苗廠取得腸病毒71型疫苗上市許可，且使用的病毒株，皆與台灣流行的腸病毒基因型不同。此次安特羅腸病毒71型疫苗是台灣第一個本土自主研發生產的人用疫苗，象徵台灣自研發到產製疫苗能力再升級，具指標性意義。

張哲瑋指出，台灣目前每年約有20萬名新生兒，每位兒童1年需打2劑腸病毒71型疫苗，雖然目前尚未訂價，但以大陸腸病毒71型疫苗平均每劑新台幣1000元來看，安特羅腸病毒71型疫苗定價將超過1000元，預估至少挹注營收2億元以上。

張哲瑋表示，未來更將目標鎖定一年超過2000萬劑的東南亞各國新生兒市場，目前安特羅也正在做海外銷售準備，預計今年第3季將在越南做腸病毒71型疫苗人體臨床3期試驗，預估收案2726人；而大陸方面，則預計於2021年第1季開始臨床試驗，目前正在溝通是否能夠直接從人體臨床3期開始進行。

腸病毒為亞洲流行的傳染病，五歲以下幼童感染腸病毒71型易併發重症；1998年台灣首次爆發嚴重手足口病(hand, foot and mouth disease)及皰疹型咽唊炎(herpangina)，高達140萬名孩童感染，405名併發重症、78名幼童不幸死亡，其中引起神經系統嚴重併發症之主因為腸病毒71型。

國光生表示，安特羅成功研發生產的腸病毒71型疫苗，以台灣流行之B4亞基因型病毒株，配合新一代高產能細胞培養生物反應器製程；待量產上市後，可望優先保護台灣兒童免於腸病毒威脅，為防疫再添利器。