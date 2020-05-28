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第三航廈土建工程說明 吸引歐日韓及東南亞廠商關注

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，由台灣世曦工程顧問公司專案協理楊偉良（後排站立者）進行簡報。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，由台灣世曦工程顧問公司專案協理楊偉良（後排站立者）進行簡報。記者鄭超文／攝影

為了讓已經流標三次的桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程順利招標，桃機公司今天在第二航廈舉辦第四次廠商說明會，吸引國內外廠商前來參與，共計有歐洲在台商務協會、捷克、日本、韓國、新加坡、印尼及馬來西亞等國家的68間廠商代表前來，雖然因為防疫限制入場人數，但是桃機公司用網路視訊同步直播，讓廠商在國外也能掌握第一手訊息。

桃機公司總經理林祥生致詞時表示，第三航廈建設不只是重大公共工程建設，更是國家級歷史使命，可向全世界展現興建先進航廈的技術能力，機場公司也會向參與建設的施工團隊提供協助，建立夥伴關係。為順利推動工程進行，行政院及交通部同意，考量市場行情，將航廈土建工程經費調增新台幣105億，總金額達445億3千餘萬元。

在降低施工難度及風險上，工程維持雙曲面波浪屋頂的國門意象，屋面板片由三圓複合曲線調整為單圓曲面，減少工序。

並取消817組天窗、縮小天溝尺寸、取消屋頂模組化結構，減輕重量約11,000噸。部分樓板(約160,000m²)改採鋼承板方式施工，減少模板工需求，此外調整部分工法及分階段完工，總工期為60個月。

交通部也呼應廠商缺公訴求，協調勞動部專案申請放寬聘僱外籍營造工人數，可引進約2,400位外籍營造工，民航局也協助提供機場西側與第三航廈工址距離較近用地，以利勞工安置、施工動線及人員進出等，而本次招標也改以選擇性招標，廠商在第一階段資格標僅需先繳交資格文件，不必投入實質成本備標，另施工估驗計價亦改為每半個月即可進行，以減輕得標廠商資金壓力。

機場公司今天舉行上、下午兩場說明會，共有來自國內的達新工程、大陸工程、榮工工程、中鋼構、中華工程、皇昌建設等及日本、韓國、馬來西亞、印尼、新加坡、捷克等國及歐洲在台商務協會的68間廠商代表與會，由台灣世曦工程顧問公司專案協理楊偉良進行簡報表示，為減輕廠商資金壓力，增加估驗計價頻率，本次招標由「每個月」改為「每半個月」即可估驗計價一次。另外， 為加速處理施工爭議，可由雙方合意成立爭議處理小組（DRB）。

桃機公司表示，第三航站區主體航廈土建工程量體龐大，為國內公共工程近年來工程繁複性及創新度首屈一指的指標建設，為順利推動此重大國家建設，本採購案已於5月11日公告上網，機場公司也誠摯邀請廠商在今年8月7日上午10時截止前踴躍投標。

桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，大家都遵守戴口罩及間隔的防疫規定。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，大家都遵守戴口罩及間隔的防疫規定。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，大家都遵守戴口罩的防疫規定。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司今天舉辦第三航廈土建工程說明會，吸引國內外廠商代表出席，大家都遵守戴口罩的防疫規定。記者鄭超文／攝影

機場 桃機 馬來西亞

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