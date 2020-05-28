中友百貨小農市集開市 有機蔬果食品便宜賣

連日來的梅雨雨彈打傷中南部農作物，許多消費者開始感受到菜價上漲的壓力，中友百貨決推出「小農市集」活動，將神農山莊生產的高品質有機蔬果運到市區販售，即日起至6月底逢周末假日在中友1樓展售。

現場除了神農山莊有機蔬菜之外，並邀請八果聯軍、儒耕無毒農業、食三角小舖，以及JASONS超市等業者，推出水果、果乾、油品、飲品等眾多無毒健康食品，消費者可盡情選購。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨關係企業神農山莊位於南投縣魚池鄉，擁有得天獨厚的地理環境，農場並採用以色列專利溫室栽培有機蔬果，收成方面比較不會受到梅雨影響。

目前，中南部農損嚴重，市場上的菜價尤其葉菜類已開始飆漲，神農山莊的有機蔬菜則維持原本售價，而且是有機無農藥的健康食材，歡迎消費者多多採購。

除此之外，目前正值夏令水果產季，這次小農市集也邀請了八果聯軍小農一同參與，將台灣最好吃的枋寮愛文芒果、嘉義火龍果、雲林香瓜、屏東金鑽鳳梨，以及信義巨峰葡萄等高品質水果帶到中友百貨。

另外還有果乾、油品等，品項豐富，很適合假日全家大小一起來逛逛，將好吃的蔬果帶回家。

中友小農市集開市以來，第一週就有不少消費者前來採購，據神農山莊現場銷售人員表示，賣得最好的是包裝葉菜類(1包40元)、白蘿蔔(1斤40元)、彩椒(1斤100元)，消費者都說賣相好、價格也不貴。

本週將會推出更多品項，包括白玉苦瓜、山苦瓜、南瓜、有機玫瑰果醬等都會加入銷售陣容，也會推出更多的包裝葉菜供消費者選購。