快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

中友百貨小農市集開市 有機蔬果食品便宜賣

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
中友百貨「小農市集」將神農山莊生產的高品質有機蔬果運到市區販售，即日起至6月底逢週末假日在中友1樓展售。記者宋健生／攝影
中友百貨「小農市集」將神農山莊生產的高品質有機蔬果運到市區販售，即日起至6月底逢週末假日在中友1樓展售。記者宋健生／攝影

連日來的梅雨雨彈打傷中南部農作物，許多消費者開始感受到菜價上漲的壓力，中友百貨決推出「小農市集」活動，將神農山莊生產的高品質有機蔬果運到市區販售，即日起至6月底逢周末假日在中友1樓展售。

現場除了神農山莊有機蔬菜之外，並邀請八果聯軍、儒耕無毒農業、食三角小舖，以及JASONS超市等業者，推出水果、果乾、油品、飲品等眾多無毒健康食品，消費者可盡情選購。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨關係企業神農山莊位於南投縣魚池鄉，擁有得天獨厚的地理環境，農場並採用以色列專利溫室栽培有機蔬果，收成方面比較不會受到梅雨影響。

目前，中南部農損嚴重，市場上的菜價尤其葉菜類已開始飆漲，神農山莊的有機蔬菜則維持原本售價，而且是有機無農藥的健康食材，歡迎消費者多多採購。

除此之外，目前正值夏令水果產季，這次小農市集也邀請了八果聯軍小農一同參與，將台灣最好吃的枋寮愛文芒果、嘉義火龍果、雲林香瓜、屏東金鑽鳳梨，以及信義巨峰葡萄等高品質水果帶到中友百貨。

另外還有果乾、油品等，品項豐富，很適合假日全家大小一起來逛逛，將好吃的蔬果帶回家。

中友小農市集開市以來，第一週就有不少消費者前來採購，據神農山莊現場銷售人員表示，賣得最好的是包裝葉菜類(1包40元)、白蘿蔔(1斤40元)、彩椒(1斤100元)，消費者都說賣相好、價格也不貴。

本週將會推出更多品項，包括白玉苦瓜、山苦瓜、南瓜、有機玫瑰果醬等都會加入銷售陣容，也會推出更多的包裝葉菜供消費者選購。

活動期間，只要持中友APP於小農市集當日不限金額消費前50名，即可兌換旺爺柴燒黑糖加鹽沙士1罐，當日累計消費滿599元，即可兌換生活好品帆布提袋1只，每日限量30只，每日每ID限兌1次。

目前正值夏令水果產季，小農市集有最好吃的枋寮愛文芒果、嘉義火龍果、雲林香瓜、屏東金鑽鳳梨、信義巨峰葡萄等高品質水果。記者宋健生／攝影
目前正值夏令水果產季，小農市集有最好吃的枋寮愛文芒果、嘉義火龍果、雲林香瓜、屏東金鑽鳳梨、信義巨峰葡萄等高品質水果。記者宋健生／攝影
現場並邀請八果聯軍、儒耕無毒農業、食三角小舖及JASONS超市等業者，推出水果、果乾、油品、飲品等眾多無毒健康食品。記者宋健生／攝影
現場並邀請八果聯軍、儒耕無毒農業、食三角小舖及JASONS超市等業者，推出水果、果乾、油品、飲品等眾多無毒健康食品。記者宋健生／攝影

延伸閱讀

梅雨鋒面很給力！8月底前全台供水正常

近期梅雨鋒面挹注 主要水庫蓄水存量達三個月以上

還有梅雨鋒面嗎？ 賈新興指可能在6月這段期間

鋒面接力報到水庫解渴 6月底前全台用水無虞

相關新聞

熔噴不織布漲10倍 業者：短期看不到2元口罩

口罩業者表示，原物料成本攀升，熔噴不織布上漲10倍，會在6月1日前公布售價，短期看不到單片新台幣2、3元的口罩。另外，因...

第三航廈土建工程說明 吸引歐日韓及東南亞廠商關注

為了讓已經流標三次的桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程順利招標，桃機公司今天在第二航廈舉辦第四次廠商說明會，吸引國內...

南港新地標有譜！綠廊空橋審議通過 拼2022年底完工

台北市政府挑選南港車站、北部流行音樂中心的街廓，構思全長約800公尺「南港綠廊」示範點，台北市都審會今天修正通過，台北市...

連張忠謀都青睞 西華富邦狂銷300億的五大魅力

大直水岸豪宅「西華富邦」近日揭露再添成交喜訊，為台積電創辦人張忠謀家族，以總價2億元加碼購置，而「西華富邦」2015年以...

國聯老夥伴 聯手打造餐旅新視野 兩個大男孩戒不掉的飯店癮

從最早的主雇關係到成為創業夥伴，國聯飯店小開康程華與餐飲界達人王劭仁共同打造的慕舍酒店，一開幕就「中大獎！」遇到武漢肺炎疫情，他們會如何扭轉頹勢？

外送需求熱 foodpanda母公司首季營收年增92%

疫情帶動外送服務需求增加，foodpanda母公司表示，全球首季訂單較去年倍增，營收達5.15億歐元（約新台幣170億元...

不只捐口罩 口罩國家隊機器及原料生產技術將整廠輸出

外交部國際合作及經濟事務司今天表示，我國口罩國家隊部分成員數個月前就開始構想「微型口罩一貫廠」的企劃，並和原料及設備業者...

小英6大戰略產業 可望走出新格局

新冠肺炎疫情肆虐全球，但在產官學三方通力合作之下，台灣成功的防疫措施在國際知名度大幅提升，凸顯小英總統所率領的執政團隊之卓越表現。為了讓台灣在全球扮演關鍵力量，並發揮半導體與資通訊等產業資源與強項，蔡總統將在新任期打造六大核心戰略產業，相關廠商在政策扶植之下，可望走出新格局，或許也是投資布局之新亮點。

王文淵看石化景氣 有三憂

台塑集團總裁暨台化董座王文淵在台化股東會年報致股東報告書中指出，2020年石化業景氣挑戰嚴峻，除了擔心美中貿易戰和新冠肺...

台塑集團 放棄19億紓困金

因應新冠肺炎疫情，政府針對受疫情影響的艱困事業提出紓困方案，包括核撥薪資及營運資金補貼，台塑集團符合規定，最高可請領高達...

誠品「用力關店」 電商平台12月上線

誠品生活昨召開股東會，董事長吳旻潔宣示台灣市場三大策略，全力衝營運。除了今年將「用力關店」，未來也將在小社區或小縣市展店...

台塑3不 19億紓困金不領了

「台塑四寶」股東會明天將由台塑化打頭陣登場，四大公司的股東會年報也都搶先出爐。台塑集團總裁王文淵看二○二○年石化業景氣挑...

熱門新聞

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

台商出脫大陸資產…進行式

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台北文華東方驚傳裁員 勞動部證實將裁212人

振興券…自家人也罵 蔡英文定調「發放要簡單」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。