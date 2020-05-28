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200對新人見證 麗寶Outlet成婚紗拍攝聖地

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
新人們在愛情摩天輪下互許終身諾言，彼此間感情要像上升的摩天輪衝上最高點。麗寶提供
新人們在愛情摩天輪下互許終身諾言，彼此間感情要像上升的摩天輪衝上最高點。麗寶提供

5、6月是婚紗拍攝旺季，近期更因疫情趨緩，帶動麗寶Outlet商場5月業績猛爆性成長；另外近期婚紗拍攝新人也積極回溫，園方初步統計，商場營運以來，累計已吸引200多對新人到此拍攝婚紗照，儼然成為婚紗拍攝聖地。

值得注意的是，今年5月疫情趨緩後，園方統計，每天至少有超過10家婚禮攝影和新人，電話預約拍攝婚紗照。

另針對婚宴市場回溫，許多準新人重新啟動籌備婚禮大事，麗寶福容大飯店也順勢推出「2020愛你愛你」麗寶摯愛婚宴方案。

方案內容相當超值，除了經典中式桌宴，還有日式菜色可供選擇，依方案不同15桌以上，贈送蜜月客房、吉祥物進場、星光KTV歡唱，憑喜帖五折入樂園，30桌以上還有免費入園優惠等，主打高CP值的樂園婚禮。

據了解，新人們最愛義大利Portofino芬諾港的多彩繽紛牆面，在絢爛彩色的牆面襯托下，與另一半在愛情摩天輪下互許終身諾言，彼此間感情要像上升的摩天輪衝上最高點，幸福指數爆表。

最新的全台唯一星巴克鐘樓、科莫湖、運河廊道也相當受歡迎，配合季節變化，園方會定期更新運河廊道旁的花卉，瑪格麗特、玫瑰花爭奇鬥豔的綻放，夏季限定的大飛燕草，開滿運河兩旁，白、紫、藍、紅花穿插盛開，美不勝收。

建築更是漆上鵝黃色，彷彿進入童話小鎮，運河廊道盡頭還有靜謐的科莫湖畔，佇立在湖畔中央無邊際水景，拍下一張張美麗動人照片，新人就像童話故事中王子與公主，互許永遠幸福快樂。

麗寶表示，現在只要提前二個星期電話預約，可以免費進場拍攝。訴求不用花大錢，就能享有最高規格拍攝場景；不用飛出國，就能擁有五星歐洲風婚紗照。

麗寶Outlet Mall在後疫情期間，全館仍做好防疫準備，入館須戴口罩，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離，定時消毒，提供健康安全的購物環境。

且麗寶Outlet Mall擁有超過20公頃的腹地，從遠洋過海的500年義大利原生橄欖樹、300坪獨家寵物公園，到浪漫花團錦簇的運河、磅礡驚豔的科莫湖水舞，營造歐洲度假浪漫氛圍。

麗寶Outlet商場營運以來，累計吸引200多對新人到此拍攝婚紗照，儼然成為婚紗拍攝聖地。麗寶提供
麗寶Outlet商場營運以來，累計吸引200多對新人到此拍攝婚紗照，儼然成為婚紗拍攝聖地。麗寶提供

婚紗 義大利 疫情

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