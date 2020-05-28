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高雄港區土地開發公司改選董事會 沈妙姿、洪東煒續任

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導

高雄港區土地開發公司董事長、總經理人事案，今（28）日舉行第二屆第1次董事會，會中投票決議董事長由沈妙姿續任，並委任總經理洪東煒續任，後續將全力衝刺招商，加速開發港區共創繁榮。

高雄港區土地開發公司（以下簡稱高港土開公司）由臺灣港務公司（以下簡稱港務公司）與高雄市政府（以下簡稱高市府）於106年合資成立為國營事業，為市港合作、共同開發高雄舊港區，盼市港持續合作，加速開發港區、共創繁榮，促進高雄港區與周邊高雄市區土地的發展利用，挹注港務公司及高雄市政府收入並帶動地方經濟發展，創造雙贏局面。主業經營範圍為高雄港區1至10號碼頭、16至18號碼頭、21號碼頭，土地權屬交通部航港局，面積約24.8公頃。另可增加多元營收，受其他人委託進行招商評估開發作業。

高港土開公司今天舉行第二屆第1次董事會，會中投票決議董事長由沈妙姿續任(港務公司推派)，並委任總經理洪東煒續任(高雄市政府委派)。第二屆董事會共四席董事，分別是港務公司代表人為沈妙姿、鄭淑惠，高市府代表人為林裕益、伏和中，監察人為洪明山、王智立，並由港務公司執行副總王派峰主持監交。

董事長沈妙姿曾任高港土開公司總經理一職，為成功活化棧貳庫的主要推手，未來將以「歷史、藝術、人文、美學」核心價值，「平台經營、統一管理、共創共好」為經營理念，首重「公共性、開放性、服務性」的港口碼頭場域，促進高雄市政府、港務公司及所有擁有土地的國公營企業共營、共好。

總經理洪東煒曾任高雄市副市長、財政部稅制委員會執行秘書、國稅局副局長等職，從事公職逾40年，對高雄市政瞭若指掌，財稅專業也一把罩，具財經、稅制專長，執行研考和管制政策，總是盡心盡力爭取更多預算的浥注。

高港土開公司扮演港市合作平台機制與共好互榮的角色，保留原造棧倉，開展碼頭全新的觀光場域，創造全新的場域經營與行銷，從棧貳庫的開拓，純白旋轉木馬的浪漫回歸及棧貳庫氣球飛輪，新舊融合呈現出嶄新的碼頭生活體驗。

碼頭 投票

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