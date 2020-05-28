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南港新地標有譜！綠廊空橋審議通過 拼2022年底完工
台北市政府挑選南港車站、北部流行音樂中心的街廓，構思全長約800公尺「南港綠廊」示範點，台北市都審會今天修正通過，台北市都發局評估2022年底完工，若示範成效不錯，將沿著基隆路至研究院路，擴展成全長4.6公里綠軸線。
台北市推動東區門戶計畫，隨著南港發展蓬勃，北市府比照信義計畫區，規劃空橋系統，串連公家及民間建設，包括南港車站、南港軟體園區、南港輪胎開發案等，並配合鐵路地下化軸線，打造「南港綠廊」。
全案今天首次進入台北市都審會，台北市都發局指出，目前以南港車站、北流的周邊街廓，作為「南港綠廊」示範點，全長約800公尺，且選在北流基地內，蓋一座立體連通平台及天橋。
據規劃，當立體連通平台蓋好後，為來民眾能從北流基地，通往南港車站、南港輪胎開發案等，且天橋的外型以灰色拱橋為主，盼增加都市景觀層次，灰色也呼應南港區建築色彩，打造指標性地景。
至於「南港綠廊」，設計單位表示，為建構市民大道的廊道特質，會選擇樹形美觀、枝葉濃密的樟樹，形塑林蔭的效果；綠地開放空間採用苦楝、玉蘭、楓香等變葉樹種，隨季節轉變不同色彩，增添四季景緻。
會中委員未有太多異議，並提到很多重劃區，包括台中、高雄等，都有市區空橋橋的案例，若天橋採用鋼構，給人很重的感覺，可以思考不同材質，設計師也表達會調整，歷經1小時半討論，全案修正通過。
台北市都發局表示，這次「南港綠廊」僅屬於示範點，目前審議通過後，將估算整體工程預算，最快明年發包、2022年底完工，若成效不錯，會以示範點的概念，逐漸擴及基隆路至研究院路，全長約4.6公里。
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