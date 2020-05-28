連張忠謀都青睞 西華富邦狂銷300億的五大魅力

大直水岸豪宅「西華富邦」近日揭露再添成交喜訊，為台積電創辦人張忠謀家族，以總價2億元加碼購置，而「西華富邦」2015年以來累計成交金額高達337億元，成為近年知名的熱銷豪宅。至於熱銷主因，地產業者歸納有五大關鍵，包括座落於大直新興豪宅聚落、飯店複合式服務、區域內屋齡輕的指標個案、盤整後價格合理以及名人齊聚效應等。

住展雜誌研發展何世昌分析，「西華富邦」熱銷主因之一，是台灣第一個直營的五星級飯店與豪宅結合的複合式開發案，該豪宅案公設俱樂部由飯店業者經營物管，能夠提供更多元、細膩的服務，且除了軟性服務跳脫市場區隔外，「西華富邦」還具備低公設、低管理費與飯店高附加價值，這類豪宅特點不管是在大直重劃區或北市豪宅市場，都算是獨樹一幟。

何世昌指出，雖然在「西華富邦」完工以前，國內仍有少數豪宅提供飯店服務，但多以簽約外包模式進行，但「西華富邦」開發案的成功，全面開啟國內飯店、豪宅複合式開發新概念，現在已有許多業者跟進這股風潮，北、中、南都有建商進軍這塊市場，總推案量直逼千億元。

其次，大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「西華富邦」樓高42層，高樓層具有景觀，成為大直一帶屋齡較新的指標型豪宅，且大直水岸豪宅系列包括「輕井澤」、「代官山」等，屋齡也已超過10年以上，因此要選擇屋齡較輕且具規模的指標案，「西華富邦」具有一定優勢。

另一方面，郎美囡指出，在不動產市場經過盤整後，豪宅價格也有所修正，除了高樓層因有無敵景觀，能保持200萬元以上單價，中低樓層的價格相對低，10樓以下多數單價不到160萬元，高低樓層單坪價差可達百萬，且「西華富邦」總戶數多，樓層、面向選擇多，價格差異也大，買方選擇多元，從近幾年資料可發現，許多持有人會分次或一次購買多戶，在議價上能有較大的彈性。

此外，台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，「西華富邦」座落在大直豪宅區，該區與信義計畫區、大安森林公園區塊齊名為北市三大豪宅聚落，雖然近期後兩者都有超豪宅落成的話題性，但近年大直有穩定去化量與價格抗跌性的話題，仍然站穩高資產族屬意的豪宅聚落之一。

最後則是「西華富邦」吸引不少名人入住，除張忠謀外，還有全球最大金屬水龍頭供應商、路達集團董事長吳材攀家族，印尼紡織大王宋良浩的孫子宋大江等，富邦集團蔡家、建商萬豪酒店劉家也握有多戶，也為該社區增添不少名人光環。