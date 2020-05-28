台船、中鋼運通20.8萬噸散裝輪新船 命名為中鋼榮耀輪

台船今（ 28）日在3號碼頭舉行中鋼運通訂造的20.8萬噸原料專輪-中鋼榮耀輪命名典禮，典禮由台船鄭文隆董事長與中鋼運通李新民董事長共同主持，並邀請中鋼業務副總經理劉敏雄夫人鄭旨芬女士為此輪命名及擲瓶。

「中鋼榮耀輪」船長299.7公尺；船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208,339噸。在節能技術方面，除採用台船歷經數年研發成果之劍艏(Sea Sword Bow, SSB)設計，亦有量身設計之節能推進組合，含高效能螺槳設計、可回收螺槳旋向動能和螺槳毂渦流損失之節能扭曲舵和節能舵球設計；劍艏不僅在靜水中有優異的阻力性能表現，相較於傳統球形艏設計，在不同海況之實海域，能有效提升船速馬力性能，再加上住艙外型採低風阻設計，有助降低油耗。

環保方面，本輪採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20%的氮氧化合物排放量；於硫化物排放方面，本輪安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO 2020年之0.5%燃油排放含硫量標準；另配備壓艙水處理器，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞；除此之外，本輪為中國驗船中心擔任領導船級(Leading Class)，且註冊於中華民國之大型遠洋商船。