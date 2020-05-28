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北市抽查新建案買賣契約 10家僅1家全數合格

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導

為保障消費者購買新房屋權益，北市地政局與法務局3月到5月期間，抽查10件銷售中新成屋建案的定型化契約11種項目，發現僅1家建案全數合格，合格率1成，當中還有2家業者全不合格；法務局表示，9家不合格者經輔導後都已改善。

市府抽查建案定型化契約，查核項目共11項包含契約審閱權、買賣標的、買賣價款、付款約定、原設定抵押權處理、貸款處理、交屋、賣方瑕疵擔保責任、違約處罰、建物現況確認書等；其中付款約定、原設定抵押權處理、建物現況確認書等3項最嚴重，10個建案就有9個不符規定。

法務局指出，被抽查10件建案分別是築翫建設開發公司在士林區的「花寓藏」、頂格建設公司在中山區的「中山Q1」、新富開發公司在中山區的「伊通馨苑」、江陵機電公司大安區「大安傳家」、國賓開發公司萬華區「國賓大理」、冠德建設公司文山區「冠德微山丘」、山而建設公司文山區「領秀」、吉田建築公司中山區 「水綠清翫」、岦基建設開發公司中正區「心願」、首鋼開發公司大安區「敦南學府 」；當中僅「心願」定期化契約內容全部合格；「大安傳家」、「國賓大理」則全部都有不符規定處。

地政局地權及不動產交易科長沈瑞芬指出，「付款約定」、「抵押權」違規情況多是沒明訂款項該如何支付，文字沒提及消費者磋商繳費期限等權益，例如內政部規定應載完稅款，支付時間可磋商，但常見建商直接明訂只給3到5天內要支付的規定，不給磋商，明顯對消費者不利，這也是預售屋、新成屋交易常見的問題。

至於「建物現況確認書」部分，沈瑞芬表示，主要違規情況是未依規定載明「中繼幫浦機械室或水箱及行動電話基地台設施等資訊」，過去曾有民眾買到房間位在中繼幫浦機械室隔壁，交屋後才發現每天要面對噪音，而有交易糾紛，因此內部部已規定位置等相關資訊，賣方應告知買方；建議消費者購屋前，可多上地政局官網了解自身權益後才下手，有疑慮也可撥打1999市民專線尋求地政局、消保管協助。

針對定期化契約內容不合格，江陵機電公司表示，已改善契約內容符合規定，之後都配合法規與政府指導設計定期化契約。

建案 國賓 稅款

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