2021台灣國際木工機械展 6月中旬開放報名

台灣為全球第四大木工機械出口國，外貿協會宣布，備受矚目的「2021台灣國際木工機械展（Wood Taiwan）」，將於明年4月22日至25日在台北南港展覽館盛大開展，並從6月15日起開放木工產業相關業者報名參展。

由貿協與台灣木工機械公會共同主辦的台灣國際木工機械展，展出品項包括木加工、木材二次加工、表面處理及塗裝設備、木工機械零組件，並新增複材加工機械及木器手工具、板材等項目，完整呈現木工機械周邊衛星產業及應用面的多樣貌。

另因應工業4.0發展趨勢，這項展覽將持續呈現智慧製造概念，展示結合物聯網、遠端監測、感測器、控制系統等機械設備，展覽規模預計有200家廠商報名參展、使用約1,200個攤位。

貿協表示，Wood Taiwan為我國木工機械產業唯一的專業展，展出成效備受業界肯定，展出規模也屢創新高，吸引國內外知名指標廠商齊聚。

明年各家廠商將展示包括多功能複合加工機械、數控加工中心、高速自動化生產線與精密零配件等最新機種，可滿足各種木材加工全球買主需求。

貿協指出，台灣木工機械產業發展至今已近60年，擁有完整上下游供應體系，具有可彈性接單、客製化生產的特性，產品價格具競爭力，近年結合ICT、大數據及自動化等科技元素，所推出的各式機種深受國際買主肯定。

而台灣近九成木工機械廠商，聚集於台中神岡、豐原及后里等地區產業聚落，亦為我國木工機械產業獨特的競爭優勢。2019年台灣木工機械出口值約5.84億美元，僅次於德國、中國大陸、義大利，名列全球第四大木工機械出口國。

為協助業者拓展海外商機，貿協將透過全球63個駐外單位，洽邀美、中、越、加等我國主要木工機械出口國買主來台觀展採購，並安排與參展廠商一對一採購洽談會。

展覽期間也規劃買主之夜、研討會、設計暨優良產品競賽等精彩活動，促進國內外業者技術交流與合作。