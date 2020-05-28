快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

2021台灣國際木工機械展 6月中旬開放報名

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「台灣國際木工機械展」展商與買家洽談熱絡。外貿協會提供
「台灣國際木工機械展」展商與買家洽談熱絡。外貿協會提供

台灣為全球第四大木工機械出口國，外貿協會宣布，備受矚目的「2021台灣國際木工機械展（Wood Taiwan）」，將於明年4月22日至25日在台北南港展覽館盛大開展，並從6月15日起開放木工產業相關業者報名參展。

由貿協與台灣木工機械公會共同主辦的台灣國際木工機械展，展出品項包括木加工、木材二次加工、表面處理及塗裝設備、木工機械零組件，並新增複材加工機械及木器手工具、板材等項目，完整呈現木工機械周邊衛星產業及應用面的多樣貌。

另因應工業4.0發展趨勢，這項展覽將持續呈現智慧製造概念，展示結合物聯網、遠端監測、感測器、控制系統等機械設備，展覽規模預計有200家廠商報名參展、使用約1,200個攤位。

貿協表示，Wood Taiwan為我國木工機械產業唯一的專業展，展出成效備受業界肯定，展出規模也屢創新高，吸引國內外知名指標廠商齊聚。

明年各家廠商將展示包括多功能複合加工機械、數控加工中心、高速自動化生產線與精密零配件等最新機種，可滿足各種木材加工全球買主需求。

貿協指出，台灣木工機械產業發展至今已近60年，擁有完整上下游供應體系，具有可彈性接單、客製化生產的特性，產品價格具競爭力，近年結合ICT、大數據及自動化等科技元素，所推出的各式機種深受國際買主肯定。

而台灣近九成木工機械廠商，聚集於台中神岡、豐原及后里等地區產業聚落，亦為我國木工機械產業獨特的競爭優勢。2019年台灣木工機械出口值約5.84億美元，僅次於德國、中國大陸、義大利，名列全球第四大木工機械出口國。

為協助業者拓展海外商機，貿協將透過全球63個駐外單位，洽邀美、中、越、加等我國主要木工機械出口國買主來台觀展採購，並安排與參展廠商一對一採購洽談會。

展覽期間也規劃買主之夜、研討會、設計暨優良產品競賽等精彩活動，促進國內外業者技術交流與合作。

台灣國

延伸閱讀

貿協：下半年恢復內需展覽

優先開放商務客？貿協黃志芳：下半年國際交通難恢復

疫情讓數位化加速10年 貿協：未來線上、實體展並行

疫情造就遠端經濟 數位轉型有商機

相關新聞

熔噴不織布漲10倍 業者：短期看不到2元口罩

口罩業者表示，原物料成本攀升，熔噴不織布上漲10倍，會在6月1日前公布售價，短期看不到單片新台幣2、3元的口罩。另外，因...

第三航廈土建工程說明 吸引歐日韓及東南亞廠商關注

為了讓已經流標三次的桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程順利招標，桃機公司今天在第二航廈舉辦第四次廠商說明會，吸引國內...

南港新地標有譜！綠廊空橋審議通過 拼2022年底完工

台北市政府挑選南港車站、北部流行音樂中心的街廓，構思全長約800公尺「南港綠廊」示範點，台北市都審會今天修正通過，台北市...

連張忠謀都青睞 西華富邦狂銷300億的五大魅力

大直水岸豪宅「西華富邦」近日揭露再添成交喜訊，為台積電創辦人張忠謀家族，以總價2億元加碼購置，而「西華富邦」2015年以...

國聯老夥伴 聯手打造餐旅新視野 兩個大男孩戒不掉的飯店癮

從最早的主雇關係到成為創業夥伴，國聯飯店小開康程華與餐飲界達人王劭仁共同打造的慕舍酒店，一開幕就「中大獎！」遇到武漢肺炎疫情，他們會如何扭轉頹勢？

外送需求熱 foodpanda母公司首季營收年增92%

疫情帶動外送服務需求增加，foodpanda母公司表示，全球首季訂單較去年倍增，營收達5.15億歐元（約新台幣170億元...

不只捐口罩 口罩國家隊機器及原料生產技術將整廠輸出

外交部國際合作及經濟事務司今天表示，我國口罩國家隊部分成員數個月前就開始構想「微型口罩一貫廠」的企劃，並和原料及設備業者...

小英6大戰略產業 可望走出新格局

新冠肺炎疫情肆虐全球，但在產官學三方通力合作之下，台灣成功的防疫措施在國際知名度大幅提升，凸顯小英總統所率領的執政團隊之卓越表現。為了讓台灣在全球扮演關鍵力量，並發揮半導體與資通訊等產業資源與強項，蔡總統將在新任期打造六大核心戰略產業，相關廠商在政策扶植之下，可望走出新格局，或許也是投資布局之新亮點。

王文淵看石化景氣 有三憂

台塑集團總裁暨台化董座王文淵在台化股東會年報致股東報告書中指出，2020年石化業景氣挑戰嚴峻，除了擔心美中貿易戰和新冠肺...

台塑集團 放棄19億紓困金

因應新冠肺炎疫情，政府針對受疫情影響的艱困事業提出紓困方案，包括核撥薪資及營運資金補貼，台塑集團符合規定，最高可請領高達...

誠品「用力關店」 電商平台12月上線

誠品生活昨召開股東會，董事長吳旻潔宣示台灣市場三大策略，全力衝營運。除了今年將「用力關店」，未來也將在小社區或小縣市展店...

台塑3不 19億紓困金不領了

「台塑四寶」股東會明天將由台塑化打頭陣登場，四大公司的股東會年報也都搶先出爐。台塑集團總裁王文淵看二○二○年石化業景氣挑...

熱門新聞

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

台商出脫大陸資產…進行式

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台北文華東方驚傳裁員 勞動部證實將裁212人

振興券…自家人也罵 蔡英文定調「發放要簡單」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。