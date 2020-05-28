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機捷A19站商場出租 鐵道局明與環球購物中心簽約

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
機捷A19展商場招租案由環球購物中心得標，鐵道局與環球購物中心訂於明（29）日舉辦簽約啟動典禮。　圖／鐵道局提供
機捷A19展商場招租案由環球購物中心得標，鐵道局與環球購物中心訂於明（29）日舉辦簽約啟動典禮。　圖／鐵道局提供

交通部鐵道局辦理的「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）商場標租案」由「環球購物中心股份有限公司」得標，並於今年4月22日完成簽約事宜，雙方訂於明（29）日舉辦簽約啟動典禮。

鐵道局表示，此案基地周邊已完成多項重大公共建設，除了已開發營運之桃園國際棒球場外，目前規劃興建中的計畫包括有亞洲矽谷中心、桃園會展中心、觀光旅館及桃園市立美術館等重大建設將陸續進駐。

鐵道局說，承租人看好各項重大建設群聚的效益，將此案商場規劃成為集結生活、購物、美食、休閒、娛樂等功能的多元化商業空間，營造出舒適便利及具活力的「運輸、生活、美食」新型態精緻之複合式商場，引進超市、輕食咖啡、主題餐廳、服飾零售、具特色之全客層運動體驗及娛樂設施，打造親子家庭同樂及與顧客共同成長的好地方，全案預計於2021年開幕營運。

鐵道局指出，此案租賃範圍包含地上1層至地上七層約1.12萬坪之商場空間、433席停車位及機車位334席，租賃期間為20年，鐵道局除收取土地及房屋租金外，並將有營業權利金現值總額新台幣近1.9億元之收益，未來期待此案基地周邊能成為高鐵桃園車站特定區內另一個核心區域，帶動整體地區生活機能及產業發展。

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