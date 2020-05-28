養出水光仙肌 濕敷植萃「濾鏡水」、啜飲冷萃花果茶

被網友暱稱為「濾鏡水」的Jurlique茱莉蔻「進化前導露」，裡頭蘊含多達14種植物菁萃，無論是當肌膚乾燥時，或者曬後泛紅不適、男性刮鬍後，以及近來因「口罩肌」引起的敏感等肌膚困擾，都可以試試訴求一瓶多效的進化前導露，可在精華液前使用，也可搭配濕敷錠濕敷急救。

Jurlique茱莉蔻「進化前導露」將14種自然菁釀都集於一瓶，而這些植物則都來自澳洲阿德雷得的山丘農場，以30多年來堅持的活機農耕法，培育藥蜀葵根、金盞花、薰衣草、蜜桃葉、金盞花、迷迭香...等多種植物，打造一瓶多用的高機能精華水。

今年夏天，Jurlique茱莉蔻還攜手同樣堅持天然、無負擔品飲概念的台灣花草茶品牌-小草作，以濾鏡水中植物菁萃為靈感，打造獨家聯名口味「波光粼粼 夏日水光茶包禮盒」，擷取濾鏡水中的薄荷葉、檸檬香草為清新基調，搭配台灣在地履歷的當季芒果丁、柳橙片、屏東玫瑰花瓣，調和出略帶熱帶微甜香氣、療癒舒心的仲夏水光協奏，由內而外喝出淨透水光仙肌。

Jurlique茱莉蔻指出，6月1日至6月30日活動期間，凡於專櫃消費滿3200元含一瓶進化前導露（150ml），即贈「波光粼粼 夏日水光茶包禮盒」一份。同時，6月1日至6月30日期間於小草作官網消費果乾水系列滿3600元則可獲贈Jurlique茱莉蔻「進化前導露」（10ml）。

除了滿額贈，6月1日至7月31日另有「進化前導露」的消費禮，於全台Jurlique專櫃消費不限金額，含一瓶濾鏡水150ml，即贈「濾鏡肌居家養膚組」，含純淨束髮帶一只＋濾鏡濕敷錠（贈完為止）。