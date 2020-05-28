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產業急凍！寒舍蔡伯翰：面臨開業來最艱難的挑戰

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
寒舍28日召開股東常會，由董事長蔡伯翰主持。（照片提供：寒舍）
寒舍28日召開股東常會，由董事長蔡伯翰主持。（照片提供：寒舍）

寒舍（2739）今（28）日舉辦股東常會，由董事長蔡伯翰主持，蔡伯府亦以董事身份出席，董事賴英里則未出席。寒舍董事長蔡伯翰表示，今年1月底爆發的新型冠狀肺炎疫情，對台灣及全球經濟帶來重大衝擊，觀光產業更是首當其衝，公司面臨自開業以來最艱難的變化與挑戰。

蔡伯翰表示，全台國際觀光飯店在去年整體平均住用率為68.49%、平均房價為3,930元，較前一年分別成長5.6%、1%，台北地區仍是全台都會區平均住用率及房價最高的區域，去年台北國際觀光飯店整體平均住用率為74.77%、平均房價為4,612元，較前一年分別成長2.1%、0.9%。

蔡伯翰表示，全台及台北地區之平均住用率在去年皆呈現上揚，但因近年新飯店的陸續加入造成供給增加及競爭加劇，使整體平均房價受到壓抑僅能持平。

寒舍表示，去年8月起，因近台灣總統大選期間，大陸官方開始限縮來台自由行及團體旅客，造成來台陸客大幅衰退。隨後於今年1月底爆發的新型冠狀肺炎疫情，不論在商務或觀光旅遊需求上皆面臨急凍，對飯店住宿及餐飲宴會影響甚鉅。

寒舍也啟動相關因應措施，包括啓動各項防疫作業、關閉部分客房樓層、各項業務促銷方案、員工休假及出國政策、與飯店出租人協商租金減免等。不過，隨著疫情持續延燒並愈趨嚴重，政府3月19日開始禁止所有非台灣居民的入境旅遊，讓寒舍面臨開業以來最大的挑戰。

寒舍 觀光 房價

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