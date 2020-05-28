不只捐口罩 口罩國家隊機器及原料生產技術將整廠輸出

外交部國際合作及經濟事務司今天表示，我國口罩國家隊部分成員數個月前就開始構想「微型口罩一貫廠」的企劃，並和原料及設備業者進行產業間垂直整合，希望將「Made in Taiwan」的口罩機器及原料生產技術整廠輸出，外交部未來將協助我國企業走向國際化，與他國就防疫物資供應鏈建立合作機會。

外交部國經司司長蔡允中今天在例行記者會上表示，在疫情期間，國際間開始重視關鍵防疫物資的國內自製率，看到台灣口罩國家隊在抗疫過程中展現的專業能量，十分肯定我國製造商生產的醫用口罩，國際業者紛紛向我國業者洽詢購買口罩、相關原料及製造機器等物資和設備。

蔡允中說，著眼於醫用口罩未來在國際市場的龐大商機，我國口罩國家隊部分成員數個月前就開始構想「微型口罩一貫廠」的企劃，並和原料及設備業者進行產業間垂直整合，以產業上中下游建置最有效率的商業生產模式，希望將「Made in Taiwan」的口罩機器及原料生產技術整廠輸出。

蔡允中說，「微型口罩一貫廠」規劃以20條口罩產線為營運配置基準，若以24小時不停工持續生產，日產量可達到200萬片平面醫用口罩，並可因時因地制宜，將生產線改建為N95、R95或綁帶式手術口罩。

蔡允中說，口罩一貫廠的目標是盼各國在疫情期間或是以後遇到類似新冠肺炎的大規模傳染病時，能夠自給自足，只要投資一個微型工廠，就可取得關鍵原料如熔噴不織布的生產技術，並在籌備廠房、消防、水電等生產要素解決後，可就地生產，不假外求。

蔡允中說，我國相關企業已研議完成口罩生產線整廠輸出的方向與做法，未來外交部將協助我國企業走向國際化，與他國就防疫物資供應鏈建立合作機會，創造我國企業海外商機並強化技術合作與結盟，藉此深化我國與友邦及友好國家的經貿合作及雙邊關係。