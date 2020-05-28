上洋自助洗衣新南向發展 泰國市場傳捷報

上洋（6728）自助洗衣新南向事業版圖再下一城，公司表示，去年曼谷店開幕獲得迴響，投資詢問度攀升。目前除了首都曼谷外，加盟範圍亦逐步擴展至泰國其他地區，結合當地風俗民情與業主開店巧思，5月仍有兩間新店開幕，一間裝潢進駐中。三間店各具特色，打破消費者對於自助洗衣店的既定印象。

上洋於2019年創立精品級自助洗衣品牌「MARU Laundry」，將在台40年商用洗衣管理、客服、維修等營運經驗，及大數據、IoT等系統服務，導入自助洗衣經營模式，讓泰國業主得以輕鬆開店聰明賺錢。

其中一間店位於曼谷有200多年歷史的帕阿西特（PhraAthit）路上，這條路兩旁有許多重要政府機關和觀光景點，附近還有一座古堡。Phra Athit 店裝潢精緻簡約，開幕至今在當地已小具盛名。而位於奈曼的Chang Phueak店位於當地著名鬧區，附近餐廳與咖啡廳林立，業主打破圭臬以半開放式店面吸引往來民眾目光，該店獨特風格已引起自助洗衣投資領域話題。

上洋表示，泰國地處炎熱，洗衣、曬衣次數頻繁，自助洗衣店有助當地人民省下更多時間，將泰國視為新南向發展的首要戰略國，以打造泰國第一自助洗衣品牌為目標，並將持續推動自助洗衣事業的全球布局。