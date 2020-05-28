台中產業群聚支撐辦公市場 南科進駐帶動台南土地交易

台商回流後帶動中南部土地交易與產業發展，高力國際統整的「台灣六都不動產投資回顧及產業機會」指出，台中市作為中部的經濟及商業發展中心，有望再發揮產業群聚效應支撐辦公市場，台南市則隨著南部科學園區台南基地的進駐，帶動高附加價值產業，但相對商用不動產投資機會較少，土地交易相對強勁，高雄近年積極於城市轉型，陸續投入許多公共建設，並積極打造亞洲新灣區。

台中市為中部地區的交通樞紐，也是中部的經濟及商業發展中心，其中工具機產業更位居全球第四大出口國，再與積體電路、精密機械、光電面板、自行車、航太等產業互相串連，成功發揮發揮群聚效應，且台中市是僅次於台北市以外有較完整辦公商圈群聚的都會區，而新市政商圈為大肚山產業軸帶一環，產業聚集效應明顯，成為新進台中設點及企業搬遷的首選。

高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠分析，支撐此波進駐熱潮的前三大產業為金融保險業、科技媒體電信業與製造業，使得辦公大樓空置率由2018年第二季的46%，下降至2020年第一季的17%，指標大樓租金每月每坪已站穩1,000元。

台中市更是去年六都中土地交易最活絡的都會區，主要是建商進場補充土地原料、本地電子製造業擴廠及產能回移，以及國有地標售熱度提高所致。

至於近年發展快速的台南市，除了具有傳統產業基礎，包括紡織、汽車及零組件、食品、塑膠製品等，也隨著南部科學園區台南基地的進駐，帶動包含光電、積體電路、精密機械、生物技術、通訊、電腦及其週邊設備等高附加價值產業，目前南科年產值達新台幣695億元，為擴大產業聚集，台南市政府並規劃將工業聚落轉型為不同聚落型態的工業區。

但黃正忠表示因產業結構影響，台南市辦公、零售及旅館等商用不動產投資機會相對較少，交易動能主要來自於土地，2019年包含平實營區及永康創意設計園區等區域所釋出的大面積方正土地，2020年在不畏新冠肺炎疫情干擾下，星鑽區段徵收區土地也繳出標售成績單，總計2019年迄今台南土地脫標金額達278億元。

高雄市則具有海陸空交通優勢，也是一個以重工業與基礎工業為主的城市，北高雄以金屬釦件、光電半導體、航太、生技醫療器材為主；中高雄有金屬加工、家電、汽機車業、化工材料等產業，近年則有駁二文創及數位媒體產業進駐；南高雄則為鋼鐵、石化與貨櫃物流的重鎮。

不過，黃正忠表示，近幾年高雄市政府積極城市轉型，陸續投入許多公共建設，並積極打造亞洲新灣區，發展海岸觀光與經貿商務。