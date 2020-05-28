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從大陸兩會看台商業務新發展 生產性服務業是不錯選項

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

大陸兩會於上周揭幕，此次重點提案之一為促進「生產性服務業」發展，以從製造大國蛻變為製造強國，推動內容包括與台資企業間的融合發展。KPMG安侯建業聯合會計師事務所China Practice會計師劉中惠認為，這對於有意在大陸開展新業務的台商，生產性服務業亦是不錯的投資選項。

劉中惠解釋，相較於製造業，投資生產性服務業的資金需求相對為低，且亦能通過與當地廠商訂立有效的服務契約，達到技術合作分潤的目的，省去在當地技術入股鑑價困難，甚至無法認列註冊資本的窘境。

所謂生產性服務業，包括研發設計、物流、融資租賃、信息技術、檢測、電子商務、商務諮詢、服務外包、人力資源等服務。劉中惠認為，對於已投入大陸市場的製造型企業，尤其是未能享受高新技術企業15%優惠稅率的企業，則有機會透過業務活動重整及分割動作，新成立一家生產性服務企業，若能達到「技術先進型服務企業」租稅優惠標準，亦可適用15%的企業所得稅優惠稅率。

KPMG協理任之恒表示，大陸在租稅優惠的查核日趨嚴厲，高新技術企業對研發活動持續投入上有著嚴格規定，要求每年研發費用必須達到營業收入的某個占比 ，因營業收入的基數較大，對於製造型企業而言，未必容易每年達標，服務型企業門檻就相對較低。

劉中惠指出，大陸目前的稅務體制係以加值性增值稅為重心，生產性服務業成本發生以人力為主，因相關成本無法取得進項，即便目前允許按其進項稅額再額外增加10%扣抵增值稅優惠，但其稅負成本仍多較製造性企業為高。

劉中惠說，樂見此次兩會提案對於生產性服務業提升支持力度，預計進項抵扣比例可獲得進一步提高，其他相關扶持措施後續發展值得台商密切關注。

台商 電子商務

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