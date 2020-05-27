新光三越端午預購因應疫情 擴大線上販售規模

新光三越今年端午預購因應疫情，擴大線上販售規模；今年推出老字號經典和創意粽，出嫁女兒為爸媽添壽必備的閏月豬腳麵線、時下年輕族群最愛的療癒系與創意系甜品打卡美食等，彙集75款嚴選端午禮盒，多達8成初登場新品及11款獨家禮盒。除了實體之外，5月29日起民眾可透過全台新光三越各分店、新光三越APP、beauty STAGE美麗台，預購端午禮盒。

新光三越第三度網羅5大地方老店名粽，今年更特別以「地方特色食材」入粽的老字號名粽為主題，包括來自新竹創立於民國37年的海瑞摃丸－龍丸粽、來自苗栗，多次榮獲媒體評比冠軍的竹南懷舊肉粽－鮮嫩竹筍粽。

今年新光三越也特別與連續兩年獲得台北米其林餐盤推薦的台北喜來登飯店辰園合作推出兩款頂級粽禮－精選肥瘦交疊上等豬五花與在地經典食材入粽的「寒舍台式粽禮盒」與將辰園粵式XO醬拌入搭配干貝等頂級食材入粽的「XO醬干貝鮑魚粽禮盒」。

此外，頂級飯店粽與地方排隊名粽，今年新光三越也網羅多款初登場粽禮，頂級飯店粽推薦如連續兩年榮獲台北米其林推薦－台北美福大飯店「極品粽夏禮盒」、重新演繹中國傳統美食的台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「燕窩紅藜椰黃粽禮盒」、一次擁有媒體評比冠軍與經典人氣款的台北晶華酒店「晶典三十冠軍禮盒」等。

在台灣傳統習俗中，出嫁女兒每逢閏月皆要替娘家父母煮上一碗豬腳麵線，以此祈求為父母添福添壽，而2020庚子鼠年閏月也恰逢端午佳節期間，網羅一系列專屬「閏月」的人氣豬腳麵線禮盒，推薦禮盒有屏東熊家「萬巒豬腳麵線禮盒」、屏東林家「添福添壽萬巒豬腳麵線禮盒」、來自台中傳承40多年的阿水獅豬腳大王「招牌豬腳麵線禮盒」。

呼應時下年輕族群的送禮趨勢，新光三越特別規劃時下最夯的療癒系和創意系甜品，療癒系禮盒為近年人氣高漲的「芋頭控」及熱度始終不減的「珍珠控」精心嚴選：結合Q彈珍珠與濃郁芋頭內餡，有吃的芋頭珍珠牛奶之稱的台灣茶奶茶「珍珠芋頭蛋糕捲禮盒」。

有鑒於現今民眾生活忙碌需求，今年新光三越特別擴大端午節禮品線上販售規模，APP嚴選三大主題－飄香粽禮、閏月添壽和日本靜崗香菇，共24款端午禮品讓民眾選購，其中亦更有多達20款APP獨家販售。此外，新光三越電商平台beauty STAGE美麗台也特別同步嚴選端陽甜品禮盒、潤月豬腳麵線禮盒共31款，提供會員線上搶購宅配到府服務。