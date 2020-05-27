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纏訟五年東洋背信案暫落幕 林榮錦坦白講

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導
東洋製藥前董事長林榮錦。 聯合報系資料照片
東洋製藥前董事長林榮錦。 聯合報系資料照片

5月27日這一天，對台灣兩大生技公司晟德（4123）、東洋，都是個大日子。早上十點，台北市博愛路上的高等法院大廈外，大雨傾盆。這一刻，3樓的第15法庭擠滿了人，都是來聽東洋告林榮錦背信案二審的宣判結果。審判長輕柔緩慢唸出判決主文：「林榮錦....無罪」。

這一天，林榮錦、東洋經營階層並未出庭，雙方都只派出律師到場聽判。對於纏訟五年的案子獲判無罪，林榮錦內心是什麼心情，或許外人很難了解。

法官站在庭上，宣讀判決主文時，緩緩地、輕輕地，部分司法記者在庭下拉長耳朵聽，一邊拿著紙筆振筆疾書，記下審判長字句讀出的內容。宣判後，法庭外的雨還是繼續下，過不久竟然放晴，迎來了初綻的陽光。

纏訟五年，晟德董事長林榮錦27日針對「東洋背信案」獲判無罪，他，連說三個感謝，除了謝天、謝地還有感謝審判長明察秋毫。說到感想，林榮錦僅表示，這是台灣生技產業在司法審理歷史上的新里程碑，是一個司法界可以借鑑的判決典範。

話說從頭，東洋2014年12月對林榮錦提起背信等案告訴，前此，林榮錦也卸下東洋董座。業界傳言，其實雙方本來有和解的契機，最後仍走到對簿公堂，不論是認知不同還是另有恩仇，外界總是霧裡看花。

今日高院二審宣判，判定此案被告林榮錦無罪，由於與一審地院判「十年有期徒刑」的結果大相徑庭，此判決被視為是「大逆轉」。東洋隨即也宣布，對判決結果無法接受，將上訴到底。

對林榮錦來說，這個判決無疑對晟德下一步的國際佈局而言，已經拿掉緊箍咒，林榮錦或能獲得法院解除「限制出境」的禁令。若果，他心中的第一個想法，並非只是「出國走走」，而是到晟德投資的各個國際事業去看看，親自擬定布局策略。

在纏訟的幾年間，林榮錦必須騰出手面對官司，一邊收回晟德投資的幾家公司的管理權「親自下海」，並矢言幾年內要把這幾家公司都打造成「獨角獸」市值規模。同一時間，晟德海外的投資腳步也未停歇，近期晟德轉投資的澳優乳業，市值重新站回千億元大關，晟德帳面轉投資利益已經超過200億元。

在林榮錦的心中，台灣生技產業的「未來很美好」，雖然官司或許仍將進入三審，但他希望的是，台灣在發展創新產之際，司法單位能更深入了解產業的特性，生技的特性是高風險、價值鏈長，一個產品從無到有必須歷經十年以上，未來發展沒人能確定，而投資與經營者必須承擔這些風險。

「這是一個值得產業、司法界共同學習的契機」，林榮錦對此案並未有過多評論，他希望繼續為台灣的產業扮演推手的角色，或許官司暫時告一段落了，但他仍必須打起精神、挽起袖子，為打造台灣生技產業旗艦而努力。

晟德 生技產業 東洋

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