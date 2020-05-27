幫青創募資 新北推青年創業群眾募資輔導計畫42組入選

新北市政府首推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，昨天進行第一梯次審查，共有42組團隊參與，選出包括台灣韻律選手推廣與培訓計畫、天然可可醬等團隊，共3組獲得輔導、7組得到諮詢的機會。

其中雖年初曾傳出，瑞莎與新北市政府在宣傳體操支持上的認知有差異誤會，不過瑞莎領隊的台灣韻律選手推廣計畫也入選。負責參與評選的顧問委員表示，此計畫鼓勵創新創業項目，利用募資得到幫助，台灣韻律選手推廣計畫的企畫是在幫助台灣的體操朝正面發展，本身就是公益性質，全體評委都給予正面肯定。

負責募資計畫的委辦單位「貝殼放大」執行長林大涵表示，這次跟新北市府的合作，不到一個月的時間收到42件申請書，有6成是過往貝殼放大未曾接觸的領域。他認為，地方政府的合作有助於擴展群眾募資在扶持跟培養地方產業的想像。

這次得到新北市府補助，有機會上架募資平台的案件，許多公司登記在新北市，是新北市工業區原先專注做代工的業者轉型發展做自有品牌的企畫，比如投影機、遊戲把手及運動用音箱等。新北市經發局專委鄭圭雯表示，傳產轉型本就是值得討論的議題，會另外找時間跟這些產商聯絡，看是否需要更近一步的協助。

貝殼放大表示，第一梯次沒有獲選的團隊可以繼續參與第二梯次的評選，貝殼放大對每一個參與評選的團隊都認真回覆審查意見，及團隊之後的營運或行銷建議，希望能幫忙團隊。

貝殼放大表示，此次募資計畫，一年內要輔導跟諮詢共22件案子，包括「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三類。

在「科技與設計加值」上，以技術或概念上的創新為招募對象；另外在「社會與地方創生」，期望募集結合新北在地特色文化為主體的創意構想；最後在「文化與內容發展」部分，將以智慧財產或其衍生為主題，招募相關領域的新創團隊。