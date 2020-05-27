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房子賣好好的跑去做飯店 興富發總裁鄭欽天這麼說
興富發建設集團總裁鄭欽天首度插旗新北市金山飯店市場，並與凱悅酒店集團攜手合作，打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悦酒店」，預計2022年底開幕營運，目標年營收達8億元。
鄭欽天表示：「很多人都問我，房子賣得好好的，幹嘛跑去蓋飯店，我自己是這樣看，會選擇新北市金山打造五星級飯店，主因第一跟礁溪相較，金山土地最便宜，第二金山飯店房價跟礁溪地區相同，第三當地觀光資源豐富，不僅從萬里到金山擁有最棒的步道外，還有國際大型自行車競技、國際路跑活動，加上天然溫泉、海岸風光、300年老街、朱銘美術館等，唯獨缺一座五星級飯店，如果接下來能擴大整合北海岸觀光資源，以主題式的深度旅遊吸引觀光客，金山觀光旅館市場值得期待。」
鄭欽天指出，「金山凱悦酒店」在5月正式動土，預計2022年底開幕營運，未來將位地方新增500個就業機會，初估營運後目標年營收8億元，集團初估平日每晚房價有5,000元以上、假日可望達萬元以上實力。
至於飯店市場部分，國內95%旅館都是台灣人在經營，加上「金山凱悦酒店」現在才動工、2022年才營運，剛好是疫情期間，所以他不擔心未來飯店營運甚至是市場後續表現。
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