房子賣好好的跑去做飯店 興富發總裁鄭欽天這麼說

文華東方酒店品牌從香港起家，半個世紀來靠著東方色彩濃厚的頂級奢華服務在全球打響名號，也成為全球頂級飯店的代名詞，2014年台北文華東方酒店開幕時更造成轟動，粉紅色外牆和城堡般的建築外觀很快就成為台北地標，是台北唯一連續三年獲得有飯店界奧斯卡之稱的「富比士旅遊指南評鑑大獎」5星最高殊榮的酒店，國際巨星瑪丹娜、威爾史密斯、林青霞都曾下榻在這間全台北最指標的奢華酒店。

2020-05-27 21:16