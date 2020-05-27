快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

雲品攜手台泥 首度跨入大陸飯店市場

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
雲品國際董事長盛治仁(右)與台泥企業團總經理李鐘培(左)進行簽約儀式，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，成立「雲品酒店‧杭州」。 雲品／提供
雲品國際董事長盛治仁(右)與台泥企業團總經理李鐘培(左)進行簽約儀式，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，成立「雲品酒店‧杭州」。 雲品／提供

雲品攜手台泥，首度跨入大陸飯店市場。雲品（2748〉今（27）日於新莊翰品酒店舉辦2020年股東常會，由董事長盛治仁主持，會後與台泥企業團進行簽約儀式，接受位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業委託經營管理，並以「雲品酒店‧杭州」（Fiore Della Cina）為酒店品牌，為雲品國際跨出了委託經營及國際化的第一步。

雲品股東會中承認並通過2019年度營業報告書及財務報表等各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利1元，以及盈餘轉增資配發每股股票股利1.5元，股利配發率達89%。

展望2020年，上半年雖仍持續受到新冠肺炎疫情影響訂單遞延，隨著疫情趨緩、政府加大振興消費力道，下半年將有較為強勁的成長表現。

雲品旗下的君品Collection宴會平台業務拓展持續發酵，不僅君品Collection宴會平台接單暢旺，以在手宴會訂單來看，宴會承辦多落於今年第四季至明年期間，總計超過250場宴會訂單規模，且於5月正式宣布新增光點台北、草山玉溪和勤美學 森大等據點合作，除有望持續創造君品Collection宴會平台業務良好成長動能，旗下委託經營管理的「皇家薇庭」亦持續受到市場歡迎，整體宴會接單表現熱絡。

在跨足大陸飯店市場方面，盛治仁今日與台泥企業團李鐘培總經理進行簽約儀式，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，並以「雲品酒店‧杭州」（Fiore Della Cina）為酒店品牌。

台泥杭州的總部位於杭州市蕭山區錢江世紀城的核心區域，於2019年12月開工建設，建築物的設計難度相當高，曲型玻璃帷幕的設計獨具特色，並採用了眾多新技術和新工藝，興建落成的超高層複合式大樓將包含辦公室、商業設施和酒店餐飲等。雲品國際經過公開招標的程序，在和數個國際酒店集團比稿競爭後得標，為雲品國際跨出了委託經營及國際化的第一步。

「雲品酒店‧杭州」規劃將於2024年步入營運，合約於酒店營運後起算25年。酒店空間設計將以母公司雲朗觀光深耕義大利的文化美學，透過四個代表性城市：羅馬，佛羅倫斯，威尼斯以及米蘭，依循著歷史長廊的軌跡，以文化、思想、美學、藝術等不同視角，呈現獨特的城市風貌，為旅遊市場提供深具文化藝術內涵的產品，並營造出值得旅人持續探索的壯遊之旅。

雲品 台泥

延伸閱讀

女租客見房內插座有亮光 打開一看驚見針孔攝影存千支影片

台泥 陸廠出貨增加

台泥DAKA影片首映 張安平：要打造台灣最美角落

台泥DAKA紀實 紀錄花蓮和平美好

相關新聞

最奢酒店巨星最愛 如今你有錢也住不到

文華東方酒店品牌從香港起家，半個世紀來靠著東方色彩濃厚的頂級奢華服務在全球打響名號，也成為全球頂級飯店的代名詞，2014年台北文華東方酒店開幕時更造成轟動，粉紅色外牆和城堡般的建築外觀很快就成為台北地標，是台北唯一連續三年獲得有飯店界奧斯卡之稱的「富比士旅遊指南評鑑大獎」5星最高殊榮的酒店，國際巨星瑪丹娜、威爾史密斯、林青霞都曾下榻在這間全台北最指標的奢華酒店。

纏訟五年東洋背信案暫落幕 林榮錦坦白講

5月27日這一天，對台灣兩大生技公司晟德（4123）、東洋，都是個大日子。早上十點，台北市博愛路上的高等法院大廈外，大雨...

幫青創募資 新北推青年創業群眾募資輔導計畫42組入選

新北市政府首推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，昨天進行第一梯次審查，共有42組團隊參與，選出包括台灣韻律選手推廣與培...

房子賣好好的跑去做飯店 興富發總裁鄭欽天這麼說

興富發建設集團總裁鄭欽天首度插旗新北市金山飯店市場，並與凱悅酒店集團攜手合作，打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悦酒店」，...

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

因應新冠肺炎疫情，政府針對受疫情影響的艱困事業提出紓困方案，核撥薪資及營運資金補貼，台塑集團符合規定，最高可請領高達19...

全國最大地熱 金山硫磺子坪示範區今正式開鑽探勘

金山硫磺子坪地熱示範區位在新北市轄內大屯火山地熱資源區，地熱資源豐富，估占全國7成，其中第一階段預計目標量達1MW以上，...

影／金山5星級酒店動土投資15億 侯友宜：有眼光會發展

興富發建設加碼投資新北15億元，在金山引進凱悅酒店集團，規畫打造五星級度假溫泉旅館「金山凱悅酒店」，今天開工動土，預定1...

王文淵：2020石化業挑戰嚴峻 除貿易戰和肺炎還擔心這個

「台塑四寶」股東會即將接力登場，四大公司股東會年報已全部出爐。台塑集團總裁王文淵看2020年石化業挑戰嚴峻，除擔心美中貿...

卜蜂汙泥案處理進度超前 將於6月底前清運處理完畢

卜蜂（1215）發言人劉明哲今（27）日於記者會中，對外說明汙泥案目前的處理進度。在汙泥案中彰檢分配卜蜂企業必須負責的三...

口罩出口將解禁 華新醫材估疫情商機燒到年底

口罩出口限制將解除，華新醫材指出，疫情期間，國外廠商訂單暴增，如美國訂單就達2億片，華新除配合政府徵收口罩外，也將陸續供...

長榮大阿哥出手 穩抓航空海運經營權

長榮集團的大阿哥張國華出奇招，穩住長榮航、長榮海的經營權。長榮航空今（27）日召開股東常會，董事名單選出後，也宣告老大張...

興富發砸15億 金山首家五星凱悅飯店動土、2022年開幕

指標上市建商興富發建設集團，2020年全速啟動多元發展，其中飯店事業部分，北中南三大主題飯店已與凱悦、萬豪等全球連鎖高端...

熱門新聞

影／振興券低收入戶怎麼發？ 龔明鑫：擬發3千元券到家

台北文華東方傳裁員 一半員工遭資遣短期內不接受訂房

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

振興不發現金 綠委轟：政院有馬英九心魔 黨團下封口令

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。