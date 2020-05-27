全國最大地熱 金山硫磺子坪示範區今正式開鑽探勘

金山硫磺子坪地熱示範區位在新北市轄內大屯火山地熱資源區，地熱資源豐富，估占全國7成，其中第一階段預計目標量達1MW以上，今正式辦理開鑽典禮。據了解，預估今年底探勘完畢，若有潛能2年內可蓋電廠。

該示範區是經濟部能源局、財政部國有財產署與新北市政府合作成立，共有T1至T5區，T1可開發面積達11.8公頃，預計能推動地熱設置量達1MW以上，招商引進將捷集團旗下的結元能源開發股份有限公司，預計投資金額達2.8億元以上。

新北市經發局說明，依據工研院的估計，全國地熱潛能約有730MW，其中新北市轄內大屯山蘊藏量約514MW，占全國7成。地熱與其他再生能源不同，須先行探勘及產能測試後才能確定開發可行性及規模，對開發業者是極大的風險，為加速推動地熱發展，能源局特別成立地熱示範區。

將捷集團在宜蘭清水地熱已經成功發電。結元能源開發總經理林伯修表示，地熱在台灣還沒有相當規模，而在環太平洋火山帶的日本、菲律賓、美國及墨西哥等都有，地熱是24小時發電，日本在311大地震後最快啟動的就是地熱，1個小時就啟動了，希望3、5年後可以在台灣成功。

林伯修也指出，地熱是一個產業，不是一家公司可成行，需要多單位支持才有辦法深耕。除了行政程序、法規突破外，也邀集國內、外專家學者組成探勘調查團隊，選擇這個點去探勘，若順利驗證過去的調查結果，就可以推出能量，進一步商轉。

經發局表示，除了成立地熱示範區外，新北市也積極推動轄內其他地熱潛能區的開發，針對地熱開發土地的取得問題與國產署協調，由國產署協助提供國有土地，新北市提供招商一條龍的行政協助，協助地熱廠商順利進行地熱探勘及產能測試，打造友好的地熱發展環境。