影／金山5星級酒店動土投資15億 侯友宜：有眼光會發展

興富發建設加碼投資新北15億元，在金山引進凱悅酒店集團，規畫打造五星級度假溫泉旅館「金山凱悅酒店」，今天開工動土，預定111年底開幕營運，新北市長侯友宜到場，他說，選擇在此時逆勢投資興建旅館，有眼光，將新增500個就業機會，估計年產值8億元，他建議業者再對金山加碼投資，他可以介紹地方，比如白宮旁的沙灘，讓金山大發展。

今天開工典禮地方人士齊聚，多名議員、各里長、金山區長陳國欽等到場，舞獅祝賀十分熱鬧。侯友宜表示，興富發建設去年營運規畫調整，透過新北招商一條龍協助，排除投資障礙，在今年3月取得建造執照，可望活絡新北投資環境，為提振經濟注入一劑強心針。此案是新北招商一條龍落實投資第61案，雖然全球受疫情風暴影響，但新北不只拚防疫，也要拚經濟，今年年招商目標1500億元不變。

侯友宜並說，動土對金山來說是非常大的事，金山是新北市好山好水的的珍珠皇冠，新北市的沿海線145公里，28個漁港，最美麗的就是金山、萬里、石門，特別是有溫泉，帶動觀光產業最重要的就是金山，絕對可以帶動觀光，可以好好發展。

侯友感謝興富發建設鄭欽天總裁不畏疫情，選擇在此時逆勢投資興建旅館，想必是有獨到眼光，看好未來金山觀光產業。

金山凱悅酒店將規畫188間有陽台及獨立家庭湯池的親子渡假五星級飯店，另附設21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供多樣化遊憩選擇。

興富發建設總裁鄭欽天說，引進國際酒店集團凱悅打造頂級度假酒店，飯店設計是委由台日設計師合作開立的玫格聯合建築師事務所、陳廷杰建築師事務所及新加坡LTW室內設計團隊共同操刀。

金山區為新北綠能、觀光精緻旅遊品牌「青春山海線」重要觀光旅遊據點，每年約有280萬遊客數，金山商圈金山老街和金包里老街保留傳統的理髮店、米店、布莊、雜貨店，逛起來特別有古早味。今年的青春山海線計畫，將推出一款具有金山味的特色伴手禮，搭配今年的新北特色商品計畫，預計串聯超商、電商、旅遊等通路，一起帶動觀光經濟、產業經濟，用在地原味打造金山新亮點。