王文淵：2020石化業挑戰嚴峻 除貿易戰和肺炎還擔心這個

「台塑四寶」股東會即將接力登場，四大公司股東會年報已全部出爐。台塑集團總裁王文淵看2020年石化業挑戰嚴峻，除擔心美中貿易戰和新冠肺炎，更擔心「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）今年底即將簽署，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅的不平等對待，不利台灣產業競爭。

由於王文淵目前身兼台化董事長，台化最新出爐的致股東會報告書，一般認為最能代表王文淵對於今年景氣的看法。

根據台化年報，王文淵展望2020年，認為公司經營仍有困境需要面對，除了新冠肺炎疫情擴散，嚴重影響上半年度的市場秩序，大陸石化新增產能陸續投產，更造成市場全面性的供過於求情況。加上美中貿易衝突未歇，全球宏觀經濟短期展望不佳，歐美主要國家經濟成長多有趨緩的態勢，今年塑化產業持續面臨嚴峻挑戰，公司只能嚴肅面對以因應市場變化。

另外王文淵還擔心RCEP預計今年底即將簽署，將使台灣面臨更多國際自由貿易關稅不平等的對待，不利台灣產業競爭。身兼工總理事長的王文淵先前已多次公開表態，希望新政府要趕快簽RCEP。

以石化業為例，現在台灣出口到大陸或東南亞，平均關稅大約是6.5%，日本、韓國都比我們低，接下來隨著RCEP即將簽署，包括東協10國，以及大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度等六國都包含其中，彼此可享零關稅，而台灣被排除在外，對於國內石化品外銷

恐帶來致命傷害。