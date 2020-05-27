興富發投資15億元 金山凱悅酒店今動土

興富發建設投資新北15億元，於金山引進凱悅酒店集團旗艦品牌－凱悅（Hyatt Regency），規劃打造五星級度假溫泉旅館－金山凱悅酒店，今（27）日正式開工動土。

新北市政府指出，去年因營運規劃調整，興富發已於今年3月取得建造執照，預定於2022年底開幕營運，將為地方新增500個就業機會，估計將來年產值可達8億元。

新北市長侯友宜表示，這波疫情對觀光旅館業影響甚鉅，興富發建設總裁鄭欽天以獨到眼光、不畏疫情，選擇在此時逆勢投資興建旅館，看好未來金山觀光產業，與凱悅集團一起合作投資旗艦品牌進駐金山，期望這波疫情趨緩後，能為金山迎接全新的旅遊環境。

侯友宜說，興富發建設投資案是新北招商一條龍落實投資第61案，雖然全球受疫情風暴影響，但新北今年度的招商目標仍維持1,500億元，目標不變。

鄭欽天說，此次引進國際酒店集團-凱悅打造頂級度假酒店，飯店設計是委由台日設計師合作開立的「玫格聯合建築師事務所（MAG architects & associates）」、「陳廷杰建築師事務所」及「新加坡LTW室內設計團隊」共同操刀，將規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子渡假五星級飯店。

另附設21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供多樣化遊憩選擇。

新北市表示，金山區為新北綠能、觀光精緻旅遊品牌「青春山海線」重要觀光旅遊據點，每年約有280萬遊客數，金山商圈）金山老街／金包里老街）為目前北海岸僅存的清代老街，已有300多年的歷史，老街保留傳統的理髮店、米店、布莊、雜貨店。

此外，新北市府將加速金山建設，推動「城鎮之心」中山溫泉公園改造、金山第一公有市場改建、智慧化立體停車場，另規劃將金山中角灣打造為國際衝浪基地，中角國小衝浪學院預計今年7月月啟用，半戶外陸上衝浪練習場預計明年1月啟用。