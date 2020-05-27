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超萌緝毒幼犬Abba 從落後到迎頭趕上表現驚艷

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供
把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供

新冠肺炎疫情影響民眾外出活動意願，但海關緝毒幼犬寄養家庭卻未停歇腳步，即便忍著戴上口罩的不便，為了把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練，培養幼犬建立良好均衡的性格及足夠的自信，以適應未來的工作環境，希望提升幼犬接受正規緝毒犬訓練的成功率。

寄養家庭是經海關審核通過具特定條件的家庭，依指定方式負責照護兩個月到1歲的幼犬及義務協助其社會化訓練。根據我國及澳大利亞海關經驗，在寄養家庭長大的幼犬能參加正式訓練課程的比率遠高於在犬舍豢養的犬隻。

關務署表示，目前幼犬寄養家庭數量為56家，分布在桃園以南至雲林以北的區域。

防疫期間寄養家庭仍不辭辛勞，一手牽著幼犬，一手拿著自行研發的撿便神器，前往高鐵、火車站或賣場進行手扶梯、人群及噪音等各式環境適應練習，照片看似優雅，實如衝刺百米般辛苦。

自出生到學步總是落後同儕的幼犬Abba，讓剛接手的寄養家庭滿是憂心，心想：「Abba不太像以往接手過那種調皮搗倒蛋的緝毒幼犬，這是來陪伴曬太陽的暖男吧！」

不過，寄養家庭遵守中心教養原則的一週後，看到Abba的進步，寄養1個月後再次評估，表現更讓培育人員驚艷，完全趕上同胎幼犬的發展水準，簡直判若兩犬！像Abba這樣的案例，在培訓中心發展過程中不在少數，也再次驗證，因為寄養家庭的堅持與付出，提升幼犬發展的潛能。

關務署表示，感謝寄養家庭對幼犬社會化訓練的協助與付出，更竭誠歡迎喜愛犬隻及對緝毒犬計畫有興趣的民眾報名擔任寄養家庭。

把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供
把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供
把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供
把握幼犬「社會化」黃金時期，依然定時帶著幼犬到各種不同的環境進行訓練。圖／關務署提供

寄養家庭 海關 疫情

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