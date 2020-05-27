長榮大阿哥出手 穩抓航空海運經營權

長榮集團的大阿哥張國華出奇招，穩住長榮航、長榮海的經營權。長榮航空今（27）日召開股東常會，董事名單選出後，也宣告老大張國華及專業經營團隊接手管理的模式正式成形。長榮海運今年也將改選，從提名的董事名單，也可看出端倪，也將尋長榮航模式處理，短期看來，張國華已經穩住對長榮海運、長榮航空的經營權。

長榮航空股東會今天進行董事改選，新任董事名單分別為長榮海運代表人林寶水、張國華，長榮國際代表人柯麗卿、戴錦銓，長榮物流孫嘉明、廖至維。外界關注的是，此次名單當中未包含老二張國明、老三張國政。

長榮海運雖然還沒有召開股東會，但從董事名單已嗅出一些訊息，未來仍是由張國華主導。目前董事名單為張正鏞、張國華、柯麗卿、謝惠全、戴錦銓及吳光輝，獨立董事游芳來、張家琦、黎昌州。

長榮集團經營權之爭戰火不斷，大房三兄弟聯手把二房張國煒趕走後，三兄弟間卻又分裂，在市場上各種傳聞甚囂塵上，戰火還延伸至長榮國際股權，因為拿下長榮國際，等同拿下長榮集團各公司經營權的重要金鑰，雙方人馬至今為了張榮發（文教）基金會及張榮發慈善基金會改選僵持不下，兩個基金會成為搶經營權的主要戰場。

尤其，長榮集團經營權之爭風波不斷，還傳出其中一派為搶下張榮發（文教）基金會與張榮發慈善基金會董事席次，老臣柯麗卿及高層人員遭到恐嚇及製造假車禍等方式被逼退；隨著老二、老三這一派與老大僵持不下，近日再傳出將推舉鄭深池出任董事，為長榮集團的經營權之爭投下震撼彈。

長榮航空的董事名單確認後，長榮集團主要兩大公司長榮航空、長榮海運的經營權權也變明朗，隨著長榮航股東會舉行後，董事完成改選，兩方爭執不停的兩大基金會選出席次如何，短期內將不會立即影響到公司的營運策略，如果長榮未來也完成改選，經營權戰火，暫時燒不到公司。