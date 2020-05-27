興富發砸15億 金山首家五星凱悅飯店動土、2022年開幕

指標上市建商興富發建設集團，2020年全速啟動多元發展，其中飯店事業部分，北中南三大主題飯店已與凱悦、萬豪等全球連鎖高端酒店合作，其中北部方面興富發建設投資15億元，於金山引進凱悦酒店集團旗艦品牌－凱悦Hyatt Regency，規劃打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悅酒店」，預定於2022年底開幕營運，將為地方新增500個就業機會，估計將來年產值可達8億元。

興富發建設集團總裁鄭欽天表示，「烏來、礁溪溫泉已經飽和，金山鄰近台北都會區，溫泉與陽明山同屬一脈，有山、海、溫泉、美食，擁有值得住宿一晚深度旅遊的風景線，北台灣最美海岸觀光走廊，就在這裡！唯獨缺一座五星級飯店、精緻餐飲配套，來吸納日韓來台度假、旅遊的主題性消費，因此他非常感謝新北市府團隊，市長侯友宜、經發局局長何怡明、觀光局局長張其強，讓「金山凱悦酒店」能順利推動，也期盼市府能夠擴大整合北海岸觀光資源，能整合更有主題的深度旅遊，共同活絡新北觀光經濟」。

鄭欽天指出，「新北海岸線，擁有豐沛的觀光資源，且同時擁有天然溫泉、海岸風光，金山八景、中角灣衝浪、老街美食、朱銘美術館、三座高爾夫球場，國際大型自行車競技、萬金石年度國際路跑賽，這是台灣其他地方所沒有的。」

「金山凱悦酒店」位於金山區環金路上(陽金公路、基金公路交口以南)，為北海岸風景區的交通樞紐點，距離金山老街約800公尺，步行約10分鐘，興富發規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子度假五星級飯店，引進國際酒店集團-凱悦酒店集團打造頂級度假酒店，飯店設計為台日合作的MAG architects & associates及規畫設計並與近期與荷蘭MVRDV團隊取得台北CITY ONE優先資格的陳廷杰建築師事務所，及新加坡LTW室內設計團隊共同操刀。

金山凱悦酒店擁有凱悦休閒會館設施，規劃21間計時湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、婚禮教堂。大台北區遊客平均都可在45分鐘到達。

「招商」是新北市長侯友宜上任後的施政重點之一，為帶領市府團隊全力拚經濟，下半年經濟市場重啟之際，新北招商引資需更為加速。新北市經發局持續努力完善招商一條龍服務，協助國際企業排除投資障礙，吸引國際大廠落地投資及在陸台商回流新北，創新疫後產業與就業雙贏，五星級金山凱悦酒店項目就是侯友宜市長上任後，整合產業投資落實第61案。