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吳旻潔首度透露 誠品海外新據點有望在吉隆坡開出

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
誠品生活股東會今（27）日召開，董事長吳旻潔首度透露海外新據點有機會在馬來西亞開出。記者杜建重／攝影
誠品生活股東會今（27）日召開，董事長吳旻潔首度透露海外新據點有機會在馬來西亞開出。記者杜建重／攝影

誠品生活今年受疫情影響，海外市場遭遇逆風，不過誠品生活董事長吳旻潔首度透露，海外新據點未來有機會在馬來西亞吉隆坡，以租賃形式開出，但目前還未簽約，加上馬來西亞有疫情影響，也仍在封城中，開出時間還無法確定。

此外，吳旻潔也提到，海外市場中，香港是有史以來，首次在零售地產是從甲方移到乙方市場，三大零售地產業主都在疫情期間降租三至五成，誠品更是零售地產積極爭取的對象；今年香港開設兩家期間限定店，未來都有機會成為社區店別。

今（27）日誠品生活股東會中，有股東提到，未來誠品是否有赴馬開店的計畫，吳旻潔表示，確實有明確項目正評估進行，但還未簽約；目前標的位於吉隆坡，坪數約1,000至2,000坪，開幕時間點原先沒疫情干擾是預定明年，但現在有封城影響，故開幕時間仍無法確定。

她也提到，香港市場去年經歷反送中後，今年1月稍微迎來香港旺季應有的榮景，不料遭遇疫情，香港三家店營收與人流銳減五成，不過也因如此，三家店鋪的業者，希慎、置業和太古地產等都降租三至五成，希望能走過低谷。

她也指出，這次在香港有特別的現象，那就是首次在零售地產是從甲方移到乙方市場，因為許多歐美品牌徹出香港，或是減少香港投資及開店，誠品在百貨或是購物中心，在零售地產業主眼中都是希望爭取的對象。

目前誠品在香港有三家店鋪，以經濟規模為根本，今年上半年於荃灣和屯門開出兩家期間限定店，未來將有機會成為社區店別。

今年前五個月香港市場業績年減20%，單看5月至今，相較於去年同期衰退10%，她期望後續若香港社會運動不加劇的情況下，能有機會逐步回升。

大陸市場方面，蘇州店因疫情影響，1月28日為全蘇州率先停業的商場，2月下旬開業至今，人流從四成回升到七至八成，帶來業績和人流皆成長10%，雖然遊逛的客人變少，不過來的人皆是目的型消費，主要因蘇州店10至15%業績貢獻，來自於外縣市如上海和無錫等城市，但因大陸控制人口移動，故仍需時間恢復。

2018年底開幕的深圳市場較為特殊，過年為淡季，因是深圳年輕人返鄉時間，目前人潮回升約七成。吳旻潔坦言，深圳店從一開店至今，歷程就較為坎坷，因導入IFRS 16會計準則後，租賃項目認列方式改變，深圳店衝擊最大；加上周邊為工地，以及新冠肺炎疫情，更讓營收不如預期。

吳旻潔說，深圳店將積極與房東洽談根本方案，提升財報損益，也將重新進行資源配置為目標，第三季初會有具體方向。

日本市場因疫情關係，有兩個月很辛苦，但顯現品牌授權顧問經營管理優勢，店鋪因疫情沒開業沒營收，也沒相關授權抽成收入，相對來說，也無資本支出相關人事費用，對於誠品生活損益有限，日本解除緊急狀態後，5月29日將可恢復正式營業。日本的品牌授權，除了東京之外，也評估其他城市展店。

誠品 吳旻潔

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