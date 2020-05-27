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受惠宅經濟商機 蔡世寅伴唱機生意業績大爆發

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市民政局前局長蔡世寅（右二）研發的新型伴唱機體積小、便於攜帶，在言一波宅經濟下受惠。圖／蔡世寅提供
台中市民政局前局長蔡世寅（右二）研發的新型伴唱機體積小、便於攜帶，在言一波宅經濟下受惠。圖／蔡世寅提供

台中市民政局前局長蔡世寅自卸下公職，重回他的伴唱機事業後，不僅研發的新機重新擦亮了公司的招牌，還受惠這一波宅經濟，業績大好。為此，他說這也加深他要以伴唱機嘉惠身障街頭藝人和回饋社會的想法。

蔡世寅說，他經營的金嗓電腦科技公司最近成立愛心專戶，對於身障街頭藝人或團體所需的視聽設備，可以予以購機優惠，或視情況給予全額協助，讓他們能透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾。另對於有小額急難救助需求的弱勢族群，也可以上金嗓公司官網申請協助。

蔡世寅26年前投入伴唱機事業，他創立的金嗓電腦科技公司在卡拉OK業界享有知名度，後來因協助林佳龍競選立委、市長，他也轉而從政，擔任民政局長和台中市工商發展投資策進會總幹事，伴唱機事業因此放下；直到他卸任，才又重返業界並投入研發新機。

蔡世寅開發出的新型伴唱機體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等；也可以消除YouTube原唱人聲，只留下音樂；幾乎創新了目前市面上的伴唱機外型和功能。

他說，這一波疫情下，許多人不敢出門，因此宅在家裡找娛樂，加上日前又發生錢櫃KTV大火，更加熱了這波的宅經濟商機，他的公司業績因此成長了3倍。

為此，他不僅已在越南成立經銷點，另為嘉惠消費者，即日起凡攜帶任何舊型伴唱機到金嗓的全省各經銷商，都可以享有以23800元更換原價42000元新機的優惠，並再加送3TB硬碟，讓大家都能歡喜抗疫。

台中市民政局前局長蔡世寅（左二）研發的新型伴唱機體積小、便於攜帶，隨處都可唱，在言一波宅經濟下受惠。圖／蔡世寅提供
台中市民政局前局長蔡世寅（左二）研發的新型伴唱機體積小、便於攜帶，隨處都可唱，在言一波宅經濟下受惠。圖／蔡世寅提供

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