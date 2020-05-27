影／誠品下半年「用力」關店 董座：開對店才是重點

誠品生活今天召開股東會，誠品生活董事長吳旻潔在致詞時表示，誠品上半年陸續關店，包括台南安平店、台東店、高醫、士林以及誠品敦南店和即將在六月底關店的實踐店，總計關掉6家店，不過，下半年還會「用力關」。

吳旻潔語出驚人，但話鋒一轉表示，請股東不要害怕關店，關店不是壞事，不關店不見得是好事，但開錯店一定是壞事，開對店才是好事，所以如何淘汰不符合全通路的店是重點，只要符合全通路方向，誠品都會積極佈局，她強調「看到關店完全不需要擔心，未來開店看得不是面積，會取決於重要入口。 誠品生活董事長吳旻潔(右)在股東會中提到，台灣市場關閉店舖為體質調整。記者杜建重／攝影 誠品生活今天上午召開股東會，由董事長吳旻潔(中)主持。記者杜建重／攝影