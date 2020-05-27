聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／誠品下半年「用力」關店 董座：開對店才是重點
誠品生活今天召開股東會，誠品生活董事長吳旻潔在致詞時表示，誠品上半年陸續關店，包括台南安平店、台東店、高醫、士林以及誠品敦南店和即將在六月底關店的實踐店，總計關掉6家店，不過，下半年還會「用力關」。
吳旻潔語出驚人，但話鋒一轉表示，請股東不要害怕關店，關店不是壞事，不關店不見得是好事，但開錯店一定是壞事，開對店才是好事，所以如何淘汰不符合全通路的店是重點，只要符合全通路方向，誠品都會積極佈局，她強調「看到關店完全不需要擔心，未來開店看得不是面積，會取決於重要入口。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言