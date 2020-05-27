「美好再一起」 台灣高鐵推出旅運振興方案

響應政府鼓勵民眾力行「防疫新生活」運動，台灣高鐵公司規劃「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，即日起至8月31日止，將陸續針對：旅遊、通勤、學生及TGo會員等客群，推出多項優惠方案！誠摯邀請旅客，在疫情趨緩之際，以最優惠的價格，出門走走，與好久不見的美好台灣再次相遇。

台灣高鐵上週推出二波快閃專案，引發旅客熱烈迴響，顯示在疫情風暴逐漸遠離之際，國人殷切期待出門旅遊的心情；本次接續推出的「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」，提供更多元、豐富的優惠產品，鼓勵民眾落實防疫、享受生活，也期盼藉此為沉寂已久的國民旅遊及觀光產業注入全新的活水泉源。台灣高鐵也將持續要求合作的飯店、客運及旅遊業者，積極配合政府政策、落實防疫措施，讓旅客在「防疫新生活」的指引下，安心、安全地與美好台灣再次相遇！

「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」相關優惠如下：

一、旅遊優惠：高鐵假期買一送千、飯店聯票六折起、交通聯票六五折起。

台灣高鐵公司針對旅客不同的旅遊模式，規劃了在高鐵企業網站與旅行社購買套裝行程的「高鐵假期買一送千」、直接向飯店訂房加購高鐵車票的「飯店聯票六折起」，以及於ibon售票系統網站販售的高鐵車票加上當地交通接駁的「交通聯票六五折起」等三類超值優惠。同時，即日起至8月31日止凡TGo會員購買上述旅遊產品，除原本累積之點數外，還可再享平日加碼兩倍、假日加碼1倍點數之雙重好康。

「高鐵假期」提供高鐵來回車票搭配飯店住宿優惠，旅客購買「高鐵假期買一送千」專案18條指定行程之任一行程，並於6月1日至8月31日出發者，不但可享超低優惠價，每名旅客再加贈高鐵假期自由行千元抵用券一張（贈送之抵用券需於下次購買指定行程時抵用）！以平日兩人成行、台北出發且入住高雄地區飯店為例，專案價每人最低只要2,580元，比來回高鐵票還便宜400元。

「飯店聯票」提供旅客在高鐵超過140家合作飯店訂房時加購高鐵車票優惠，8月底前車票優惠從八折降為七折，更好康的是，6至7月入住長榮國際連鎖酒店旗下六家飯店、8月入住高鐵精選十家飯店（墾丁凱撒大飯店、高雄義大皇家酒店、台南晶英酒店、台中大毅老爺行旅等）可享車票六折優惠（端午疏運期間亦可適用）。歡迎旅客立即上網訂房，以優惠價格享受優質飯店服務。

「交通聯票」提供旅客高鐵與主打景點的接駁套票優惠，即日起至8月31日前購買八條指定路線，並於6月1日至9月1日出發者，高鐵車票優惠從七五折降為六五折（端午疏運期間亦可適用）。八條指定路線包括：三條「好玩卡」路線（北北基、台南、高雄）、三條台灣好行路線（日月潭線、阿里山線、墾丁快線），再加上廣受旅客喜愛的高捷和小琉球線套票，讓您以最優惠的價格，一次搞定交通接駁與熱門景點門票。

二、通勤優惠：買定期票送六五折優惠券

為回饋通勤族群的支持，凡高鐵TGo會員購買定期票時登錄TGo會員帳號，定期票優惠效期結束日落在7月1日至8月31日且未退票者，即可免費獲得不限車次、不限區間之六五折標準車廂對號座電子優惠券。總票價低於1萬元者可獲得六五折電子優惠券乙張，高於1萬元（含）則可獲得2張，每個會員帳戶每月最高回饋兩張。

三、學生優惠：暑期優惠＋三人同行滿2,000送六五折券

迎接即將到來的暑假，高鐵公司特別針對活力旺盛的學生族群，於暑假期間（7月1日至8月31日）推出「暑期優惠專案」，同時擴大「大學生優惠」適用對象至12歲（含）以上國內各級學校之在學生，提供指定班次適用五折、七五折或八八折之優惠，自6月4日凌晨零時起，依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後之車票預購。

此外，學生三人同行，訂位時輸入TGo會員帳號且三張學生票之總票價滿2,000元（同一筆訂位紀錄）者，旅行結束後可再獲得指定車次六五折標準車廂對號座電子優惠券三張。一筆訂位紀錄最高回饋三張，每個會員帳戶每月最高回饋六張，歡迎青年學子把握限時優惠，一同「搭高鐵．Fun暑假」，揪團回家、快樂出遊。

四、會員優惠：高鐵會員TGo 搭越多得越多