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士林誠品也將謝幕 網友驚：原來那邊有誠品？

聯合新聞網 / 綜合報導
經營21年的士林店也將謝幕，與敦南店同天結束，將營業至5月31日。消息曝光後，引來網友貼出新聞在PTT上討論。擷自官網
經營21年的士林店也將謝幕，與敦南店同天結束，將營業至5月31日。消息曝光後，引來網友貼出新聞在PTT上討論。擷自官網

誠品第一家24小時書店「誠品敦南」因租約到期將於5月底熄燈，經營21年的士林店也將謝幕，與敦南店同天結束，將營業至5月31日。消息曝光後，引來網友貼出新聞在PTT上討論。

網友普遍針對士林誠品的經營做出討論，認為士林誠品經營不善「根本沒人去」，也有人指其地點並非在捷運人潮的主線上，「位置很尷尬，離多人的地方又有一小段路」，認為不具競爭力的書店「倒掉也好」，有人覺得「書籍銷售業務都被線上書店打趴了吧，大家都只是去那邊翻(書)」、「實體書店最後會全部消失，這是潮流，跟營運好不好無關」。

網友認為，士林誠品是士林的文化象徵，「那間的氣氛安安靜靜的，不一樣的誠品」，結束營業後「士林剩下夜市攤販，沒文化了」，讓經常造訪的讀者覺得可惜。隨著敦南即將說再見，有網友表示：「誠品是不是要倒光啦？」還有網友大吃一驚：「原來士林那邊有誠品？」、「想半天根本沒存在感」。

針對近年來誠品書店的變化，有網友認為，不光是士林誠品，幾乎所有誠品書店原來賣書籍的地方，「現在都變成超市了，改賣一堆廚房用具、食品」，讓人覺得變「誠品百貨業」；有網友澄清，士林誠品分別有書店及文具店兩家。相比誠品書店，有網友認為，墊腳石的CP值還比較高。

針對誠品即將邁向的發展方向，誠品生活董事長吳旻潔今（27）日於股東會指出，關店分兩種面向，一種是是今年5月31日關店的敦南店，是因都更和商圈改變，為功成身退；另一種是關閉安平、台東、高醫、實踐和士林等，為體質調整。今年會加快電商和供應鏈的建置，預計12月將上線「誠品平台」，第一波鎖定5月底24小時營運的信義店，上架商品的書和文創商品等超過40萬種，是實體商店商品的2.6倍，也會推出24小時到貨。

誠品

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