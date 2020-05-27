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誠品今年將關七至八家店 吳旻潔：開對店才是好事

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
誠品生活董事長吳旻潔今（27）日股東會中提到，台灣市場關閉店舖為體質調整。記者杜建重／攝影
誠品生活董事長吳旻潔今（27）日股東會中提到，台灣市場關閉店舖為體質調整。記者杜建重／攝影

誠品生活董事長吳旻潔今（27）日在股東會談台灣市場布局，上半年將關閉六家店舖，下半年將關一至兩家到約店；談到關店，她向股東喊話，此為體質調整，不要害怕關店，「開對店才是好事」。

今年因有疫情的特殊影響，吳旻潔特別在股東會開始後，花了近50分鐘，進行經營報告案。

她提到，台灣商場業績在情人節過後逐漸低迷，低迷來自於3月中台灣開始進行境外管制，影響較大的店別，集中在北部，包括信義、松菸、南西、北車店、西門町等；不過5月持續零確診，業績逐漸回溫，和4月相比成長兩成，不過今年1至5月和去年同期相比，仍是年減兩成。

由於今年誠品屢傳關店消息，吳旻潔表示，很多人會認為，誠品在疫情期間關店，是不看好市場，甚至認為是經營不善等，但其實今年關店是很重要的體質調整策略，上半年共有六家閉店。

關店分兩種面向，一種是是今年5月31日關店的敦南店，是因都更和商圈改變，為功成身退；另一種是關閉安平、台東、高醫、實踐和士林等，為體質調整。

今年下半年還會再關一至兩家到約的店鋪，其中包括百貨高樓層店別，已不是誠品生活要發展趨勢，且百貨高樓層小坪數的店逐漸式微；另外則是老舊社區店。她說，關閉之後，仍會積極開新店，也正積極選址中。

她表示，誠品的開店原則分為三指標，那就是未來性、獲利性和公共性，若一項指標都無法達到，今年就會選擇關店。

她也向股東喊話，不要害怕關店，因為關店不見得是壞事，「開對店才是好事」，所以如何淘汰不符合全通路的店是重點，符合全通路方向，誠品都會積極佈局。

至於台東店，她說，這家是公共性濃厚的店舖，會離開並非租金，而是該建物本身有許多需要維修的部分，除非政府投入大量資源更新改善；誠品也希望在台東發展，未來不會受限於老建築或是與政府合作，也積極與台東民間藝文團體探討相關可能性。

股東會 誠品

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