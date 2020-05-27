三井LaLaport砸百億6月動工！這1區建商插旗搶推案

台中市東區日前有台中車站前後站貫通計畫動工打通大智路，日本三井不動產集團規劃在東區砸百億打造「LaLaport」購物商場預計今年6月動工，加上74號中彰快速道路、鐵路高架化、台糖湖濱生態園區等，促進東區開發，吸引包括新業、豐邑、坤悅、國聚、寶佳機構旗下的勝美建設、麗寶集團旗下的名軒開發等建商紛紛搶著插旗推案。

台中東區去年區段徵收配餘地公開標售開標，台中糖廠泉源段3560坪商用地，最後由豐邑建設以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高，豐邑建設著手規劃推案。

新業建設董事長卓勝隆說，隨著「中彰概念股」、中彰74號道路，以及鐵路高架化的興築，台中市發展產生翻轉，都心西移，政府的重大建設陸續在東區到位，東西縫合，加速東區發展。

卓勝隆指出，業建設在東區積極購地，第一案在東區自由路四段、近二聖街口推出「新業自由居」銷售破七成，近期防疫新生活，吸引民眾參觀；目前正在籌備位於東區育英路與樂業一路的二期新案，預計今年7月推案。

他分析，東區的交通便利，公園綠帶豐富，近中部科學園區，「新業自由居」規劃2到4房，主打精裝修，其中二房規劃大坪數、雙套衛浴，以住起來好用、便利受青睬，主力客層包括科技廠員工，醫護人員及軍公教，也有很多是父母與子女購買同一社區。

新業建設榮譽董事長穆椿松說，東區之前地價緩和，但建設進來後，台糖生態園區和三井LaLaport購物商場，大型影城等重大建設加強效果，地價快速上漲。